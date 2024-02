Chiesa via dalla Juventus, resta in Serie A: scelta fatta

Il futuro di Federico Chiesa è ancora tutto da scrivere e può essere lontano dalla Juventus: scelta fatta, resta in Serie A

Per Federico Chiesa e la Juventus questo potrebbe essere l’ultimo anno insieme. L’esterno ex Fiorentina è in scadenza di contratto nel 2025, ma serve il rinnovo per far sì che il matrimonio prosegua anche nella prossima stagione.

Come raccontato settimane fa da Calciomercato.it, la trattativa per il prolungamento di contratto non decolla e le parti sono ancora troppo lontane per pensare ad una possibile intesa. Ecco perché, più passa il tempo e più tra Chiesa e la Juventus prende maggior consistenza l’ipotesi di una separazione a fine campionato.

Una cessione con un duplice obiettivo: evitare il rischio di perdere il 25enne a parametro zero tra un anno e fare cassa, andando a prendere calciatori più in linea con i profili che piacciono al tecnico. Già perché con Allegri, Chiesa fatica a trovare la giusta collocazione tattica, rendendo ancora più probabile l’addio. Per andare dove? La scelta sarebbe già stata fatta e porterebbe ancora in Serie A.

Calciomercato Juventus, Chiesa resta in A: scelta fatta

Federico Chiesa via dalla Juventus, ma ancora in Serie A: è questa l’idea degli utenti di Calciomercato.it che hanno risposto al sondaggio pubblicato sul nostro canale Telegram.

Un sondaggio che chiedeva: “Il futuro di Federico Chiesa è sempre più in bilico alla Juventus, con le parti al momento lontane dal rinnovo di contratto. In caso di addio ai bianconeri, quale sarebbe la destinazione migliore per il numero 7?”

La scelta è ricaduta sul Milan, votato dal 47% di chi ha risposto al sondaggio. Dietro il Liverpool che ha raccolto il 23% di preferenze, nonostante in estate potrebbe perdere Salah. Più staccati Atletico Madrid (19%) e Manchester United (11%). Insomma, per gli utenti di Calciomercato.it il futuro di Chiesa è ancora in Italia: il Milan è la destinazione prescelta.