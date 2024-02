Bremer spaventa la Juve: “Ecco dove gli piacerebbe giocare”

Ansia Bremer per la Juventus: bianconeri preoccupati per quanto riguarda il futuro del brasiliano nella sessione estiva di mercato

Una sconfitta difficile da digerire e che rischia di mettere fine alle speranze scudetto della Juventus: i bianconeri hanno perso uno a zero contro l’Udinese scivolando a meno sette dal primo posto con il rischio di vedere aumentare il divario di altri tre punti qualora i nerazzurri vincessero il match da recuperare contro l’Atalanta.

La stagione è ancora lunga ma recuperare un divario del genere all’Inter sembra veramente impossibile. Dal punto di vista degli obiettivi bisogna arrivare tra le prime quattro in modo da giocare la prossima Champions League e provare a vincere la Coppa Italia. Per quanto riguarda il mercato, la società potrebbe attuare una mini rivoluzione nel corso della sessione estiva.

Sul tema mercato ha voluto dire la sua Marco Guidi. Il giornalista della Gazzetta dello Sport, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha sottolineato: “Nella Juventus l’unico incedibile, sia per età sia per i margini di miglioramento, è Yildiz”. Il giovane fantasista è entrato in pianta stabile nelle rotazioni di Allegri fornendo, fino a questo momento, un contributo importante: tra campionato e Coppa Italia ha realizzato tre gol mettendo in mostra le sue qualità.

Yildiz rappresenta il futuro di una squadra che vuole tornare a dominare il massimo campionato italiano e ad essere grande protagonista a livello internazionale. Il classe 2005 dunque sembra essere l’unico incedibile. “In base alle offerte che arriveranno sono tutti cedibili” le parole di Guidi. Sono diversi i giocatori di valore presenti nella rosa bianconera e tra questi dobbiamo menzionare Bremer.

Bremer spaventa la Juve: “Non gli dispiacerebbe un trasferimento in Premier”

Il difensore brasiliano è uno dei migliori nel massimo campionato italiano: forte fisicamente, abile nel gioco aereo e in marcatura. Da quando è arrivato alla Juventus si è subito imposto come uno dei leadership della squadra e, ad oggi, rappresenta un punto di riferimento nel sistema di gioco di Allegri.

“Al brasiliano non dispiacerebbe un trasferimento in Premier League” queste le parole di Marco Guidi ai microfoni di TvPlay. Il fascino della Premier League, il miglior campionato a livello europeo, cattura l’interesse di diversi giocatori e, nella prossima sessione estiva di mercato, sono diverse le big a cui potrebbe servire un difensore centrale.

Le caratteristiche di Bremer, specialmente a livello fisico, si adattano perfettamente al campionato inglese. Una dichiarazione, quella del giornalista, che spaventa i tifosi bianconeri visto l’importanza del brasiliano nel sistema di gioco della Juve. Il club, per il futuro, ha assolutamente bisogno del classe 1997.