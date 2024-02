PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-UDINESE 0-1: male Sandro e Chiesa, Giannetti decisivo

La Juventus frena ancora. Anzi, si ferma malamente. Prestazione insufficiente contro l’Udinese che fa il suo e strappa una vittoria preziosissima a Torino. Nervosismo e confusione tra le file della ‘Signora’. E’ crisi per la Juve: un punto in tre gare

Serata da “The End” per la Juventus all’Allianz Stadium. Finisce qua il sogno Scudetto: la Juve deve pensare ora a ritrovarsi e blindare la zona Champions. Allegri alla 405^ in bianconero stecca e inguaia la stagione.

Una brutta Juventus perde contro l’Udinese. Male Alex Sandro e Weah, Chiesa non incide. Il gol di Giannetti è solo la conseguenza di una prestazione insufficiente. Lo Stadium fischia a fine primo tempo e a fine gara. La Juventus non vince da tre gare: parlare di Scudetto non ha ormai senso neanche nei sogni più remoti dei tifosi. La ‘Signora’ si deve ritrovare, nello spirito, nell’anima…e nel gioco. Grande passo indietro degli uomini di Allegri. Cioffi guida la barca Udinese a una vittoria prestigiosa e meritata: il gol di Giannetti è già storia. Di seguito le pagelle del match.

JUVENTUS

Szczesny 6

Gatti 6

Bremer 6

Alex Sandro 5

Weah 5 (dal 61′ Yildiz 6)

McKennie 5,5

Locatelli 5 (dal 77′ Nicolussi Caviglia 6)

Rabiot 6

Cambiaso 6 (dall’84’ Cerri SV)

Chiesa 5,5 (dal 77′ Iling Junior 6)

Milik 5,5

All. Allegri 5: la sua Juve parte con un buon approccio, ma finisce lì. Poca organizzazione dal centrocampo in sù, con idee confuse. Azioni affidate ai singoli e tanta confusione. Dopo il vantaggio dell’Udinese, della Juventus non resta niente. Non un bel modo di festeggiare le 405 partite sulla panchina bianconera.

TOP JUVENTUS – Bremer 6: uno dei pochi a salvarsi, la difesa si poggia su di lui. Gatti sa di poterci fare affidamento e oggi il brasiliano lavora il doppio a causa si un Alex Sandro rivedibile. Uno dei punti fermi di questa rosa, l’unico che questa sera dà garanzie per quello che sono le competenze richieste dal ruolo.

FLOP JUVENTUS – Alex Sandro 5: Allegri parla bene di lui alla vigilia, dicendo che “ha ancora molto a dare al calcio”. Stasera, però, dopo un paio di azioni caparbie in avvio, mette in mostra una condizione atletica deficitaria e sopratutto in occasione del gol di Giannetti è lui a servire la sfera al difensore dell’Udinese con un intervento scomposto in area piccola.

UDINESE

Okoye 6

Perez 6,5

Giannetti 7

Kristensen 6

Ehizibue 6 (dal 65′ Ferreira 6,5)

Lovric 6

Walace 6,5

Samarzdic 6,5

Zemura 6 (dal 65′ Ebosele 6)

Thauvin 6 (dal 77′ Brenner 6)

Lucca 6,5 (dal 77′ Success 6)

All. Cioffi 7: la sua formazione non sbaglia nulla. Non c’è un peggiore in campo, ma potrebbero esserci tanti ‘migliori’. Aggressione, corsa, coraggio e compattezza. Certo, anche un pizzico di fortuna in occasione del gol, ma i friulani sono perfetti nelle due fasi e come si dice in questi casi ‘fanno la loro partita’. E lo fanno benissimo.

TOP UDINESE – Giannetti 7: di nome fa Lautaro e come il suo connazionale, segna proprio in quella porta lì. Ha il merito di portare in vantaggio i suoi e dietro sbaglia poco.

Il tabellino di Juventus-Udinese 0-1: il gol di Giannetti inguaia la ‘Signora’

Una brutta sconfitta per la Juventus, che racimola un punto in tre gare e dice addio alle remote speranze dello Scudetto. L’Udinese non ruba nulla e vince meritatamente. Di seguito il tabellino del match.

JUVENTUS-UDINESE 0-1 (Giannetti 25′)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah (dal 61′ Yildiz 6), McKennie, Locatelli (dal 77′ Nicolussi Caviglia), Rabiot, Cambiaso (dall’84’ Cerri); Chiesa (dal 77′ Iling Junior), Milik. All. Allegri

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue (dal 65′ Ferreira), Lovric, Walace, Samarzdic, Zemura (dal 65′ Ebosele); Thauvin (dal 77′ Brenner); Lucca (dal 77′ Success). All. Cioffi

Arbitro: Abisso / Assistenti: Vecchi e Mastrodonato / IV: Giua

VAR: Marini / AVAR: Aureliano

Ammoniti: Ehizibue 10′ (U), Bremer 38′ (J), McKennie 74′ (J), Walace 82′ (U), Success 89′ (U), Nicolussi Caviglia 92′ (J).

Espulsi: /

Note: recupero 2’pt, 4’st ; spettatori 38.856