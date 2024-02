Blitz degli agenti di De Zerbi: più vicino alla panchina del top club

Il futuro di De Zerbi sembra essere più vicino ad una definizione con il blitz dei suoi agenti. Allenatore seguito da un top club

Non è una stagione, fino a questo momento, brillantissima per il Barcellona: i blaugrana, nell’ultima giornata di Liga, hanno pareggiato tre a tre con il Granada. Risultato che rischia di aver messo fine alla corsa scudetto di Lewandowski e compagni. La distanza dal primo posto è di dieci punti e a questo bisogna aggiungere la sconfitta in Supercoppa e l’eliminazione dalla Copa del Rey.

E’ rimasta la Champions League come obiettivo del club ma la strada nella massima competizione internazionale non è per nulla semplice: mentre squadra e allenatore sono impegnati nel tentativo di vivere un finale di stagione diverso, la società deve iniziare ad organizzare il futuro a partire dal tecnico. Dopo la sconfitta interna con il Villarreal, per cinque a tre, sono arrivate le dimissioni (al termine della stagione) di Xavi.

Il Barcellona dunque deve trovare un nuovo tecnico: scelta importante perché la società blaugrana non può permettersi di sbagliare. Il club ha bisogno di una persona in grado di aprire un ciclo vincente sia in Liga sia a livello internazionale. Deco e Laporta hanno visioni diverse sull’allenatore a cui affidare la panchina della squadra e, proprio per questo, sono diversi i nomi monitorati dalla società.

Tra questi, stando a quanto riportato da As, troviamo anche il nome di De Zerbi con i suoi agenti che sembrano essere stati avvistati proprio a Barcellona: il tecnico è finito nella lista dei candidati della società visto anche quanto bene sta facendo alla guida del Brighton. Il club sta vivendo una stagione di alti e bassi in Premier ma ha chiuso al primo posto un girone di Europa League per nulla semplice.

L’idea di calcio di De Zerbi (possesso palla e continua ricerca della verticalizzazione) possono essere perfetti per il Barcellona. Al momento però è una semplice indiscrezione anche perché, come detto, i blaugrana vogliono riflettere bene prima di ufficializzare il nome del nuovo tecnico.

De Zebi può rimanere in Premier: lo seguono tre big

Il futuro dell’ex tecnico del Sassuolo potrebbe essere comunque in Premier League: sull’allenatore infatti sembrano aver messo gli occhi, Chelsea, Liverpool e Manchester United. I Red Devils, molto probabilmente, cambieranno guida tecnica con l’obiettivo di iniziare un ciclo vincente. Discorso diverso per i Reds sicuri di aver bisogno di un nuovo allenatore visto l’annuncio di Klopp di lasciare il club al termine della stagione.

Sembra difficile che il Chelsea possa cambiare tecnico visto l’arrivo, a maggio scorso, di Pochettino e la voglia di continuare con lui un percorso importante. De Zerbi dunque sarà tra gli allenatori protagonisti nella prossima sessione estiva con un futuro che sembra essere diviso tra la Premier League (può anche restare al Brighton) e la Liga.