Caos per il nuovo allenatore: scontro totale tra Presidente e DS

Caos totale all’interno del club con una vera e propria battaglia tra il presidente e il direttore sportivo nella scelta del nuovo tecnico

Non è un periodo semplicissimo per gli allenatori tra esoneri e annunci di dimissioni al termine della stagione: da questo punto di vista dobbiamo citare la dichiarazione di Xavi che, dopo la sconfitta casalinga per tre a cinque contro il Villarreal, ha annunciato di lasciare il Barcellona al termine del campionato. Una notizia inaspettata specialmente a livello di tempistiche perché guardando i risultati le cose non stanno andando nel migliore dei modi.

I blaugrana sono a meno otto a dal primo posto, fuori dalla Copa del Rey e sconfitti in Supercoppa: in attesa di capire come finirà la stagione, la società deve riflettere sul nuovo allenatore. Sarà una scelta molto importante con la squadra obbligata a tornare protagonista sia in Liga sia a livello internazionale. Al momento, come riportato da As, sembrano essere due le opzioni principali: da una parte Hansi Flick, dall’altra Conceicao

Si tratta di un duello che potremmo definire societario dal momento che il primo lo vuole Laporta mentre il secondo è la scelta preferita di Deco. Il presidente vuole un tecnico di esperienza, con un passato in un club importante e che sappia unire i risultati all’entusiasmo di una tifoseria intera. Diverso il pensiero del direttore sportivo pronto a scommettere su un tecnico in grado di adattarsi alle esigenze del club e che sappia lavorare, nel migliore dei modi, con i giovani.

Flick, sulla panchina del Bayern Monaco, ha vinto uno storico triplete dimostrando di sapere gestire nel migliore dei modi uno spogliatoio importante come quello dei bavaresi. L’ultima esperienza, alla guida della nazionale tedesca, non è stata positiva ma la sua voglia di rimettersi in gioco e il fatto che sembra stia già studiando lo spagnolo possono essere determinanti nella scelta del nuovo tecnico.

Barcellona cercasi allenatore per la prossima stagione: le possibilità di Conceicao

Al termine di questa stagione Conceicao, molto probabilmente, lascerà il Porto e questo potrebbe essere un punto a favore del Barcellona. Altro aspetto da tenere in considerazione è il fatto di essere rappresentato da Jorge Mendes i cui rapporti con la dirigenza blaugrana sono sempre stati ottimi.

Arteta, Michel e Thiago Motta, altri nomi che sono stati fatti per la panchina del Barcellona, sembrano essere più defilati rispetto a quelli di Conceicao e Fick mentre il sogno (Klopp) appare decisamente complicato. Possibile corsa a due con la società che dovrà sciogliere i dubbi nel minor tempo possibile: da una parte la volontà del presidente, dall’altra il desiderio del direttore sportivo. Solo con il tempo scopriremo quale delle due idee prevarrà anche se, all’interno di un club, alla fine decide sempre il presidente.