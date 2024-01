Un addio dopo l’altro, dimissioni UFFICIALI dopo il match

Il tecnico, al termine della partita, ha annunciato le proprie dimissioni. La notizia cambia completamente il futuro del club

Giornata importante in Liga con Real Madrid e Barcellona in campo rispettivamente contro il Las Palmas e il Villarreal. Le due big del massimo campionato spagnolo avevano bisogno di una vittoria: le Merengues, nonostante l’assenza di Bellingham squalificato, hanno imposto la loro superiorità grazie ai gol di Vinicius e Tchouameni.

Se i ragazzi di Ancelotti hanno conquistato tre punti importantissimi nella corsa al titolo, lo stesso non si può dire del Barcellona: i blaugrana hanno dato vita ad una partita spettacolare con, in totale, otto gol. Inizialmente sotto, i ragazzi di Xavi sono riusciti a ribaltare il match prima di cadere al termine di un recupero dove non sono mancate le polemiche. Il direttore di gara aveva infatti assegnato il rigore ai padroni di casa ma, dopo l’intervento del var, ha cancellato la decisione.

Una scelta che ha fatto letteralmente infuriare Xavi con il tecnico che poco dopo ha visto capitolare i suoi ragazzi per cinque a tre. Una sconfitta pesante in termini di classifica: il Barcellona, a meno di una vera e propria impresa, è fuori dalla corsa per il titolo. A questo bisogna aggiungere la sconfitta in Supercoppa e l’eliminazione in Copa del Rey: situazione non all’altezza delle aspettative con il futuro di Xavi che ha preso una direzione ben precisa al termine del match.

Xavi, destino segnato: annuncia l’addio al termine della stagione

Una partita difficile da dimenticare sia per quanto successo in campo sia per il post con Xavi ad aver annunciato di lasciare il Barcellona al termine della partita: “Il 30 giugno non continuerò ad allenare il Barça” queste le parole del tecnico che hanno scosso il mondo blaugrana. L’ex centrocampista ha poi continuano: ” Il club aveva bisogno di un cambio di dinamica, penso di fare il meglio per tutti, ho pensato al presidente, a Deco, ai giocatori. Meritano un cambio di dinamiche e di direzione”

Dichiarazioni forti da parte di un tecnico apparso quasi privo di energie all’interno di una stagione che, a livello di risultati, non si sta sviluppando secondo le aspettative. Una decisione, quella di Xavi, maturata da tempo come confermato dallo sesso tecnico: “Avevo deciso tanto tempo fa, forse non lo avrei detto oggi ma lo sapevo già. Ho la sensazione di fare la cosa giusta”.

“Oggi ho vissuto una delle partite più crudeli della mia carriera” ha proseguito Xavi facendo riferimento sia al risultato sia a come è maturato con il rigore, del possibile quattro a tre, tolto dal var. La corsa al titolo, dopo questa sconfitta, appare compromessa ma il tecnico vuole ancora crederci: “Possiamo competere nella Liga, è molto difficile ma ci proveremo” le parole del tecnico.

Con una Liga veramente complicata da vincere, è rimasta la Champions con la doppia sfida contro il Napoli agli ottavi di finale. “Spero che vinceremo la Champions League” le parole del tecnico che, al termine della stagione, lascerà il Barcellona.