Udinese, Cioffi: “Giannetti? Ha portato esperienza. Siamo stati bravi, la Juve ha fatto la Juve”

L’Udinese di mister Cioffi torna in Friuli con una prestigiosa vittoria. La formazione bianconera ritrova i tre punti (non accadeva da fine 2023) e rilancia le proprie ambizioni. Un prestazione corale importante, impossibile indicare un giocatore insufficiente

Al termine della gara ha parlato in conferenza stampa un soddisfatto Cioffi, che difende quanto fatto dai suoi, sottolineando anche la forza della stessa Juventus.

Si parte da Lautaro Giannetti, man of the match. L’argentino è arrivato a gennaio, dopo una vita nel Velez. Cosa ha dato il suo arrivo all’Udinese? Lo spiega Cioffi: “Ha portato tanto equilibrio, letture difensive, esperienze e calma“. L’allenatore dei friulani però sottolinea: “Ma non dimentichiamo il lavoro di Nehuen Perez questa sera, che è stato incredibile”.

Sulla gara e sull’ipotesi di aver trovato una Juventus scarica Cioffi ha le idee chiare e non ci sta: “La Juve ha fatto la Juve. Siamo stati bravi noi e resilienti a soffrire nel corso del primo tempo. Ci hanno costretto ad abbassarci, ma i ragazzi non hanno mai dato cenno di cedimento”. Come ha gestito il vantaggio? “Siamo rientrati nello spogliatoio consapevoli di avere un jolly e volevamo portarla a casa. Abbiamo avuto la sensazione di fare poter fare il secondo”.