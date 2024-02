Spunta l’audio Var in Inter-Juventus: l’episodio incriminato

Open Var offre un episodio di Inter-Juventus con un possibile contatto da rigore tra Thuram e Danilo: il dialogo in Sala Var

Inter-Juventus è stato il big match della scorsa giornata di campionato ed ha visto i nerazzurri trionfare per 1-0 allungando in classifica.

Una sfida che questa sera è stata protagonista di Open Var che ha mostrato un episodio del match di San Siro della scorsa settimana. In particolare, l’episodio mandato in onda e commentato da Gervasoni, è avvenuto al 34′ del primo tempo e riguarda un contatto tra Thuram e Danilo in area bianconera.

Un contatto sul quale Maresca ha lasciato correre e il Var ha approvato la sua decisione: “Sembra tutto ok. È palla l’ho visto”. Successivamente viene controllato, nella stessa azione, anche un presunto stop di braccio di Cambiaso: “Dammi il punto di contatto – chiedono in Sala VAR – tocca con il corpo”.

Open Var su Inter-Juventus, il commento di Gervasoni

Presente in studio, Gervasoni commenta così l’episodio: “È la dimostrazione che vengono controllate tutte le situazioni. C’è primo un contatto tra Danilo e Thuram, non punibile. Mentre Cambiaso ha preso la palla con il petto”.

Il componente della CAN commenta poi, con un suo giudizio personale, i casi Sommer-Nzola e Okoye-Milik: “Io personalmente vedo il portiere che colpisce pienamente il pallone – dice in riferimento all’episodio di Juve-Udinese – e poi si scontra con il difendente. Nel caso di Sommer, i due giocatori arrivano contemporaneamente, il pallone schizza in alto e poi vedo un pugno”.