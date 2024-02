Scelta fatta: addio Milan, Pioli sulla panchina della rivale

Il futuro del tecnico rossonero e quello della panchina di una big del nostro campionato di Serie A

In due mesi Pioli ha rilanciato il Milan, ora a -1 dalla Juventus. Ma il futuro del tecnico parmense resta in forte dubbio, con gli attestati di fiducia arrivati dalla società che appaiono molto di circostanza visto che ci sono ancora degli obiettivi importanti in ballo.

Per molti tifosi, e sicuramente una parte della dirigenza il ciclo di Pioli in rossonero è giunto all’epilogo. E dopo quasi cinque anni, un’eternità nel calcio, questo ci sta. Il futuro del 58enne potrebbe essere ancora in Italia, nei giorni scorsi è emersa la pista Napoli legata alla stima di De Laurentiis nei suoi confronti e al fatto che il patron azzurro sarà chiamato nei prossimi mesi se non settimane a sciogliere le riserve sul prossimo allenatore. Il ‘sogno’ rimane Conte, un sogno anche di moltissimi milanisti, con Pioli che potrebbe rappresentare una sorta di piano B.

Dal sondaggio di Calciomercato.it, invece, sale sorprendentemente alla ribalta la Juventus. Massimiliano Allegri potrebbe dire addio a fine anno, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

📊MOMENTO SONDAGGIO📊 🚨La #Juve perde ancora e #Allegri torna in bilico, in vista dell’estate! 🤔A chi affidereste la panchina bianconera in caso di separazione dal tecnico toscano❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 13, 2024

“A chi affidereste la panchina bianconera in caso di separazione dal tecnico toscano?”, questa la domanda posta da CM.IT ai suoi follower di X.

Juventus, Pioli per il dopo Allegri: Conte ultimo nel sondaggio

Con grande sorpresa, Pioli ha preso più voti di tutti: il 36,3%. Più di Thiago Motta, profilo che piace tantissimo a Giuntoli e che forse è il favorito per il dopo Allegri.

Pioli ha sconfitto anche due illustri ex, ovvero Zinedine Zidane e Antonio Conte. Quest’ultimo è stato il meno votato dei quattro.