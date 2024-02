Roma, caccia al nuovo portiere: spunta una pista in Bundesliga | ESCLUSIVO

Nome nuovo per il mercato della Roma. La caccia di un nuovo portiere al posto di Rui Patricio potrebbe portare anche a Zetterer

La Roma esce sconfitta 2-4 dal big match casalingo contro l’Inter e registra così la prima sconfitta della gestione Daniele De Rossi. Sul banco degli imputati per il ko, ancora una volta, è finito tra gli altri anche il portiere Rui Patricio.

Non è un caso che i giallorossi siano alla ricerca di un nuovo estremo difensore per la prossima stagione. Negli ultimi giorni il nome di Alex Meret è stato accostato al club capitolino, essendo in scadenza di contratto a giugno con il Napoli. Ma ci sono anche altre piste. Una di queste, come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, porta in Bundesliga e più precisamente al Werder Brema dove milita Michael Zetterer. Si tratta di un portiere tedesco di 28 anni che viene considerato il migliore in Germania per il gioco con i piedi. Soprattutto tra i pali, però, sta dando il suo meglio: in panchina per le prime sette giornate in cui la sua squadra ha subito 17 gol, nelle successive quattordici si è preso il posto da titolare subendo anche lui 17 reti ma nel doppio delle gare disputate. Il cartellino di Zetterer viene valutato circa 6 milioni di euro: la Roma dovrà fare i conti con una folta concorrenza a livello europeo, tra cui in particolare quella degli inglesi del Fulham, dei turchi del Galatasaray e dei francesi del Rennes.