Niente Napoli, firma triennale per Conte: torna in Serie A

Il tecnico leccese è pronto a ripartire dal campionato italiano dopo essersi preso un anno di riposo

E’ trascorso quasi un anno dall’ultima esperienza di Antonio Conte in panchina. Come aveva già preannunciato una volta rescisso il suo contratto con il Tottenham, il tecnico leccese ha deciso di concedersi un po’ di riposo e rimanere per un po’ di tempo fuori dal mondo del calcio. In vista dell’estate, però, l’allenatore non potrà continuare ad ignorare i numerosi sondaggi ricevuti da parte di grandi club.

Nei mesi scorsi, ad esempio, Conte aveva respinto un’offerta di Aurelio De Laurentiis. Oltre ai dubbi sulla conformazione tattica del Napoli rispetto alle sue idee di gioco, il tecnico ha preferito non subentrare in corsa all’interno di un progetto che avrebbe sicuramente bisogno di un grande lavori di restyling dopo l’incredibile successo della passata stagione. Il nome dell’ex Inter e Juventus rimane in cima alle preferenze del numero uno azzurro che entro la prossima estate tenterà un nuovo assalto per la nuova stagione.

Il Napoli sa benissimo di non essere l’unico top club sulle tracce di Antonio Conte. All’estero si libereranno due panchine golose e ambiziose come quelle di Liverpool e Barcellona. In Italia, invece, soprattutto Juventus e Milan potrebbero tornare a spingere sull’acceleratore qualora i due club decidessero di cambiare guida tecnica. Rispetto alle scorse settimane, tra i due ambienti vi è stato un totale ribaltamento: se Pioli ha ripreso in mano il pieno controllo della sua squadra avvicinando il secondo posto, Allegri viene invece da un solo punto conquistato nelle ultime tre partite.

Calciomercato Juventus, contratto triennale per il ritorno di Conte

In casa Juve il nome di Antonio Conte, che sulla panchina bianconera ha vinto tre scudetti di fila, non è mai passato di moda in tutti questi anni.

L’aria burrascosa con cui l’allenatore aveva lasciato Torino è ormai un ricordo del passato e da parte del club non vi sarebbero problemi a riaccoglierlo. Stando a quanto riportato dal profilo twitter ‘Enganche’, esisterebbero già le basi per favorire il ritorno di Antonio Conte in bianconero: al tecnico verrebbe proposto un biennale con opzione per il terzo o direttamente un triennale fisso, con ingaggio compreso tra i 3,5 e i 4,5 milioni di euro.