Conte al Napoli: cosa sta succedendo

Campionato finora da dimenticare per i campioni d’Italia del Napoli: De Laurentiis pensa a una nuova rivoluzione in panchina, il sogno rimane Antonio Conte

Altra sconfitta che complica il cammino in campionato del Napoli, adesso scivolato a sette punti dal quarto posto che vale un posto in Champions League.

Non è bastato un buon secondo tempo alla squadra di Mazzarri per evitare la sconfitta sul campo del Milan nell’ultima giornata di Serie A. I campioni d’Italia continuano a faticare e il patron De Laurentiis lunedì dopo l’assemblea in Lega non ha voluto rilasciare dichiarazioni sul momento negativo dei partenopei. Il presidente azzurro però sta già lavorando sulla prossima stagione, dove a meno di colpi di scena dovrebbe nuovamente cambiare la guida tecnica. Difficilmente infatti verrà confermato Mazzarri e anche un finale di stagione positivo potrebbe non bastare al mister di San Vincenzo.

Panchina Napoli, il sogno di De Laurentiis resta Conte

Inutile nascondersi: il grande obiettivo di De Laurentiis come scrive ‘Tuttosport’ rimane Antonio Conte, già contattato senza esito a ottobre dopo l’esonero di Rudi Garcia.

L’ex Ct della Nazionale rimandò al mittente il corteggiamento, vista la volontà di non subentrare in panchina a a stagione in corso dopo la separazione con il Tottenham. Conte vuole ripartire dalla prossima stagione e oltre al Napoli il suo profilo è stato accostato anche a Roma e Milan in Italia, oltre a diverse big all’estero che cambieranno corso la prossima estate. Secondo le nostre indiscrezioni, comunque, difficilmente Conte accetterà la corte di De Laurentiis. Al momento l’allenatore salentino non ha fretta e sta valutando tutte le opzioni che ha sul tavolo e che gli arriveranno nei prossimi mesi. Come detto per Conte si era parlato della possibilità Milan in caso di divorzio del ‘Diavolo’ con Pioli, quest’ultimo tra l’altro presente nella lista di De Laurentiis insieme ad altri nomi dietro il sogno appunto rappresentato dal tecnico leccese.