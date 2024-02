Muriel vola a Orlando, il videomessaggio commosso all’Atalanta: “Ho un nodo alla gola…”

Luis Muriel è volato a Orlando per la sua nuova avventura in Mls e ha salutato i tifosi dell’Atalanta con un bellissimo videomessaggio sui social

Dopo 12 anni si è chiusa l’avventura italiana di Luis Muriel. Il colombiano ha scritto la sua bellissima storia nel nostro campionato, fatta di lampi di classe assoluta, di colpi di genio senza tempo. L’ultimo il gol di tacco contro il Milan. Le sue qualità pazzesche hanno spesso portato a paragoni illustri, anzi illustrissimi. A tal punto che tanti parlano di ‘Lucho’ come della cosa più vicina a Ronaldo, il Fenomeno, che si sia forse mai vista dopo l’addio del brasiliano.

Lecce, Udinese, Sampdoria, Siviglia e poi il ritorno in Italia alla Fiorentina prima di passare all’Atalanta nel 2019. A Bergamo ha vissuto momenti indimenticabili, protagonista della storica cavalcata Champions con la semifinale sfiorata contro il PSG. Chiude l’esperienza alla Dea con 184 presenze in nerazzurro e 68 gol con 28 assist. Nella scorsa stagione tanti problemi fisici, una forma a volte non perfetta. Alla fine ha scelto di lasciare l’Italia e volare negli USA: da ieri Muriel è in Florida per cominciare la sua avventura all’Orlando City. Per rivederlo a Bergamo e salutare tutti bisognerà aspettare qualche settimana: l’Atalanta vuole organizzargli un addio come si deve al Gewiss.

Intanto lui in queste ore ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un videomessaggio a dir poco commosso: “Ho un nodo alla gola che non mi fa parlare bene. Vi ringrazio per quello che mi avete trasmesso dentro e fuori lo stadio, siete la tifoseria più bella conosciuta. Ringrazio la società, il mister e i compagni con cui ho vissuto bellissime cose in Europa e in Italia. Faccio fatica a parlare, è un’emozione bella ma allo stesso tempo che mi lascia triste. Ringrazio anche chi lavora dietro le quinte a Zingonia, dai magazzinieri al personale in cucina. Ci vediamo presto, vi porterò nel mio cuore. Vado a fare un’esperienza nuova, ma con voi dietro di me. Tiferò sempre Atalanta, Bergamo è casa mia”.

E poi ancora scrive: “Cari tifosi dell’Atalanta, non potevo non salutarvi e ringraziarvi prima di iniziare la mia nuova avventura in America. Avrei voluto farlo di persona, ma non c’è stato il tempo di programmare un saluto perché appena è arrivato l’ok sono dovuto partire per fare le visite mediche con il mio nuovo club prima della firma. Troveremo il modo di vederci fra non molto tempo, quando tornerò in Italia. Lo vogliamo sia io che la società”.

“Ci tenevo però tanto già adesso a ringraziarvi per i 4 anni e mezzo bellissimi che ho vissuto a Bergamo anche grazie a voi – continua il colombiano -. Mi avete sempre supportato e trasmesso grande affetto e calore. Mi sono sentito amato come calciatore ma anche come persona. Non lo dimenticherò mai. Insieme abbiamo vissuto emozioni bellissime, indimenticabili e fatto grandi cose in Europa e in Italia insieme alla famiglia Percassi, a mister Gasperini e a tutti i miei splendidi compagni. Bergamo rimarrà sempre nel mio cuore, come una seconda casa. Grazie per tutti i messaggi di affetto di questi giorni, spero mi seguirete con simpatia anche nella mia nuova avventura a Orlando. Io vi porterò sempre con me. Grazie di cuore. Vi abbraccio tutti. A presto e forza Atalanta!”