La Juventus crolla con l’Udinese e Allegri finisce nel mirino: “Ieri ha fatto l’animatore”

Brutta sconfitta per la Juventus di Massimiliano Allegri che continua a perdere terreno sull’Inter nonostante la gara abbordabile, all’Allianz, contro l’Udinese: andiamo a vedere le reazioni social nei confronti dell’allenatore livornese

La Juventus di Massimiliano Allegri è in difficoltà. I bianconeri, da qualche settimana a questa parte, non riescono più a vincere e il gap con l’Inter è decisamente aumentato con i sogni scudetto che stanno piano piano svanendo.

La Vecchia Signora, ieri sera all’Allianz Stadium, è stata battuta dall’Udinese di Gabriele Cioffi per 0-1, la terza partita consecutiva senza vittorie dopo il crollo nello scontro diretto con i nerazzurri di Simone Inzaghi ed il pareggio, ancora una volta in casa, con l’Empoli firmato dal gol del giovane talento Baldanzi. Insomma, la Juventus è in crisi e, per molti, il principale responsabile di questo momento complicatissimo risponde al nome di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, tornato in bianconero nell’estate di calciomercato del 2021, sembra aver perso un po’ la bussola e le sue parole nel post partita sono state aspramente criticate. Sui social, i tifosi della Juventus, e non solo, hanno espresso il loro pensiero, per la maggior parte negativo, nei confronti del momento della Vecchia Signora e della gestione tecnica: andiamo a vedere le loro reazioni.

I tifosi contro Allegri: che cosa sta succedendo

I tifosi della Juventus, ma anche molti appassionati, dopo l’ennesimo risultato negativo della squadra bianconera si sono sfogati su X con dei toni non particolarmente di encomio nei confronti di Massimiliano Allegri. Un utente ad esempio scrive: “Se avete ancora voglia di vedere Allegri in faccia siete le peggiori persone che un essere umano possa incontrare. Ieri ha fatto l’animatore, se n’è uscito con tre cambi vergognosi, la vostra spiegazione a tutto questo non c’è. Stagione finita a Febbraio, la terza di fila così“.

Anche il talent di TvPlay Paolo Bargiggia ci è andato giù pesante sulla gestione tecnica di Massimiliano Allegri: “Il disastro di Allegri oramai in confusione e in preda alla paura: Yildiz quinto a sinistra a pestarsi i piedi con Chiesa per non passare al 3 4 3. E Alex Sandro ancora in campo dall’inizio. Tenere Allegri ancora alla Juventus sarebbe un altro anno buttato via”.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

L'obiettivo di quest'anno è tornare in Champions League. Allegri deve centrarlo, prendere la buonuscita e salutare tutti. È stata messa una buonissima base, ci sono tantissimi giocatori interessanti che in mano ad un allenatore diverso potrebbero crescere molto. — Lazar Perović (@iamlazarperovic) February 13, 2024

Il disastro di Allegri oramai in confusione e in preda alla paura: Yildiz quinto a sinistra a pestarsi i piedi con Chiesa per non passare al 3 4 3. E Alex Sandro ancora in campo dall'inizio. Tenere Allegri ancora alla @juventusfc sarebbe un altro anno buttato via.#jurassico — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) February 12, 2024

Se avete ancora voglia di vedere Allegri in faccia siete le peggiori persone che un essere umano possa incontrare. Ieri ha fatto l'animatore, se n'è uscito con tre cambi vergognosi, la vostra spiegazione a tutto questo non c'è. Stagione finita a Febbraio, la terza di fila così, — Laudantes (@Laudantes) February 13, 2024

Partita preparate malissimo e gestita peggio. Non esistono scusanti quando contro #Empoli e #Udinese, entrambe in casa, fai un punto.

Non posso certo insegnare nulla ad #Allegri, ma con l'Udinese che giocava ad una punta è inaccettabile aver proposto la difesa a tre. #Juventus — Luca Gramellini (@LGramellini) February 13, 2024