Juventus, duro attacco a Chiesa: “Un problema più che una risorsa”

Chiesa, dopo la prestazione della Juventus contro l’Udinese, è finito nel mirino della critica: durissimo attacco nei suoi confronti

La Juventus, nell’ultimo turno di campionato, ha perso uno a zero con l’Udinese: sconfitta pesante dal punto di vista della classifica considerando la distanza di sette punti dall’Inter capolista, dieci qualora i nerazzurri dovessero vincere la partita contro l’Atalanta da recuperare. Non è stata una grande gara quella disputata dai bianconeri contro i friulani: squadra lenta, poco cattiva negli ultimi venticinque metri e in difficoltà dal punto di vista difensivo.

Le assenze di Vlahovic e Danilo hanno sicuramente pesato ma anche chi è andato in campo non è riuscito a fornire il giusto contributo: ci si aspettava molto da Chiesa, esterno offensivo abile nell’uno contro uno e nel creare la superiorità numerica. Caratteristiche che non si sono viste contro l’Udinese con l’azzurro non nella sua migliore serata.

Il classe 1997 sta vivendo una stagione con troppi alti e bassi e questo, ovviamente, non aiuta una squadra (la Juventus) a cui serve la miglior versione di Chiesa. Sul giocatore ha detto la sua Emanuele Gamba. Il giornalista di La Repubblica, intervenuto ai microfoni di TvPlay, si è espresso in questo modo: “Gioca in maniera individuale e bisogna sperare che sia in serata, ieri non lo era” queste le affermazioni di Gamba che poi ha continuato: “Parliamo di un giocatore che illude, fatica ad entrare in un contesto di squadra, è sopravvalutato e in molti casi è stato più un problema e non una risorsa”

Dichiarazioni molto pesanti sull’esterno offensivo della Juventus, elemento fondamentale non solo per i bianconeri ma anche per la nazionale in ottica Europeo. “Per me la Juve perderebbe più se andasse via Allegri e non Chiesa” così ha concluso Gamba.

Juventus sconfitta con l’Udinese: “E’ tornata nella sua dimensione”

La sconfitta casalinga con l’Udinese ha lasciato conseguenze pesanti sulla classifica e su uno scudetto che, a questo punto, sembra ormai impossibile da vincere. Tre partite, contro Empoli, Inter e proprio i friulani, dove la Juventus ha realizzato solamente un gol. Un rendimento che Gamba ha commentato in questo modo: “I bianconeri hanno faticato anche in match facili come con Salernitana o Frosinone vinti all’ultimo”.

Una delle caratteristiche della Juve di Allegri è sempre stata la capacità di essere cinica portando a casa i risultati: ora questa cosa è venuta meno e i bianconeri hanno perso punti pesanti. “Nella prima parte di stagione la Juve ha avuto un ritmo sopra la media, ora credo sia rientrata nella sua dimensione”. Queste le parole del giornalista sul momento di una squadra che, nelle ultime due settimane, sembra aver perso definitivamente il treno scudetto.