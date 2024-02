C’è l’ok della lega: cedute le quote del club

La lega ha approvato la cessione delle quote di minoranza di una delle più importanti società al mondo

Dopo l’accordo raggiunto tra le parti alla fine del mese di dicembre, finalmente è arrivato quest’oggi il via libera decisivo da parte della lega alla cessione delle quote di minoranza del club per una trattativa da oltre un miliardo di sterline.

Si chiude una lunga telenovela che ha visto grande protagonista Sir Jim Ratcliffe. Il ricchissimo imprenditore britannico, come annunciato dai tabloid inglesi, grazie all’ok incassato dalla Premier League ha praticamente definito l’acquisizione del 25% delle quote del Manchester United. AI Glazers andrà poco più di un miliardo di sterline, mentre l’accordo definitivo verrà completato entro pochi giorni.

Prima che la cessione possa essere formalizzata, Ratcliffe dovrà infatti ricevere in l’approvazione da parte della Federcalcio Inglese. Inoltre, dovranno essere pure sistemati alcuni importanti requisiti normativi prima che l’affare tra possa essere ufficializzato dalle due parti in causa. Il nuovo proprietario sembra essere pronto ad investire importanti risorse per far tornare grande il Manchester United.

Considerato come l’uomo più ricco del Regno Unito, Ratcliffe vorrebbe innanzitutto entrare a gamba tesa sul mercato mettendo a disposizione del club per la prossima estate un maxi budget. Il nuovo proprietario, inoltre, ha già annunciato di voler investire ben 237 milioni di sterline per migliorare le infrastrutture dei ‘Red Devils’. Non è escluso, infine, che nei prossimi anni possa approfondire l’idea di costruire un nuovissimo impianto.