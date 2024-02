Attento Milan: la Big vuole ripartire da Rafa Leao

Rafael Leao non ha ancora ritrovato il gol in campionato, ma le sue giocate restano illuminanti: dall’estero sono pronti a follie per lui

La voce ‘reti’ di Rafael Leao resta invariata dal 23 settembre scorso in campionato, troppo tempo per un giocatore della levatura del portoghese. Nelle ultime uscite, anche senza segnare, il numero 10 è stato determinante per i risultati positivi del Milan fornendo assist a ripetizione e spaccando le difese avversarie. Le giocate di Leao, in tutto questo, hanno (ri)acceso l’attenzione di diversi club europei.

Ad oltre un anno dal rinnovo di contratto, che aveva tenuto campo per diversi mesi e stava creando più di qualche grattacapo alla dirigenza rossonera, si torna a parlare di un possibile addio di Leao in quel di Milano. Questa volta, però, i rossoneri hanno dalla loro una forza contrattuale non indifferente e chiunque sarà interessato dovrà partire con la consapevolezza di mettere mano al portafoglio. Dalla Spagna arrivano importanti novità al riguardo.

Il Barcellona ha scelto Leao: assalto alla stella del Milan in estate

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Sport, il Barcellona avrebbe individuato in Rafael Leao uno degli obiettivi strategici per costruire la squadra del futuro: il portoghese verrebbe considerato l’uomo giusto per completare l’attacco blaugrana e aprire un nuovo ciclo vincente.

In casa Milan da tempo si riflette sul da farsi, con quella di Leao che potrebbe essere una cessione utile a finanziare il prossimo mercato estivo: insomma, una nuova operazione alla Tonali. Inoltre, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano catalano, il giocatore avrebbe espresso un maggiore gradimento nei confronti del campionato spagnolo o di quello inglese in caso di addio. La possibilità di tornare in Ligue 1, con il Paris Saint-Germain da monitorare in caso di addio di Mbappe, non sembra scaldarlo troppo. Al momento, quindi, club che più di ogni sembra essere intenzionato a puntare forte su Leao sarebbe il Barcellona: anche se la grande incognita riguarda quello che sarà il prossimo allenatore dei blaugrana.