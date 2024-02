Problema muscolare e attaccante ko: sostituzione forzata

Cambio forzato per il tecnico: infortunio muscolare per l’attaccante, costretto ad uscire dal campo

Brutte notizie nel corso della sfida pomeridiana. Problema muscolare e cambio forzato per il tecnico, con l’attaccante che ha dovuto lasciare prematuramente il terreno di gioco.

Partito titolare nella sfida contro il Bologna, la gara di Lameck Banda si è chiusa al 38′. L’attaccante zambiano ha infatti accusato un problema muscolare dopo un cambio di direzione ed è stato costretto al cambio. Una brutta notizia per Roberto D’Aversa, che da poco tempo è tornato ad avere a disposizione il giocatore, rimasto assente per la Coppa d’Africa. Al suo posto è entrato in campo l’ex di giornata, Nicola Sansone, salutato da un applauso dal pubblico rossoblù.

Ora il Lecce procederà agli opportuni esami per capire l’entità dell’infortunio del classe 2001. I salentini apriranno la 25esima giornata di Serie A venerdì sera. La squadra di D’Aversa sarà impegnata a Torino in un’inedita sfida in programma alle 19 contro i granata.