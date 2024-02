Il Milan fa felice Conte: colpo gigantesco, è il nuovo Chiellini

Il Milan ha tutta l’intenzione di accontentare Antonio Conte sul calciomercato: i rossoneri puntano un nuovo difensore centrale e hanno ben chiaro il profilo giusto

Stefano Pioli è il condottiero che dovrà guidare il Milan anche in questo finale di stagione, tra un’Europa League che potrebbe portare grandi soddisfazioni in casa rossonera e un terzo posto che vale il piazzamento in Champions per l’anno prossimo, e che potrebbe diventare anche qualcosa in più, se le cose dovessero mettersi per il meglio.

A giugno, però, a meno di clamorosi ribaltoni di sorta, il Diavolo partirà con un nuovo progetto tecnico, un ciclo per cui è fondamentale identificare l’uomo giusto e potrebbe essere Antonio Conte, sicuramente il preferito per occupare quel ruolo, almeno dai tifosi. Molti addetti ai lavori, in realtà, pensano che Moncada e Furlani vogliano partire da un profilo diverso, un allenatore giovane e internazionale, ma il tecnico leccese resta tra i papabili e alla fine potrebbe davvero arrivare.

Con lui potrebbe esserci anche un nuovo difensore, rigorosamente da far crescere in rossonero. Nel caso in cui arrivasse in rossonero, uno dei primi colpi che chiederebbe è un braccetto di sinistra, un talento che possa impostare nel suo sistema tattico, con i compiti e le caratteristiche che avevano Alessandro Bastoni e Giorgio Chiellini nella sua retroguardia. C’è già il nome giusto.

Il Milan punta ancora Kelly: primo regalo per Conte

Lloyd Kelly del Bournemouth è un profilo già accostato al Milan negli ultimi mesi, ma ora ci sono altre novità sul suo conto. Il calciatore classe 1998 è in scadenza di contratto il prossimo giugno e le trattative per il rinnovo sono sempre più in salita, lasciando intendere che potrà partire a parametro zero.

Se dovesse arrivare a Milano e dovesse trovare lì anche Conte, per lui sarebbe un grosso vantaggio. Parliamo di un centrale alto 190 centimetri, ma anche dal buon passo, a dispetto della stazza. Proprio per questo, è stato schierato spesso anche come terzino sinistro bloccato in una difesa a quattro, un po’ come successo a Giorgio Chiellini prima di diventare il braccetto mancino perfetto della retroguardia a tre con il tecnico leccese.

Ancora siamo nel campo delle ipotesi, senza alcuna certezze, ma entrambe le situazioni si stanno mettendo sulla via giusta per i meneghini, che potrebbero cambiare tanto, ma iniziano ad avere idee e riferimenti ben precisi per il futuro.

Alessandro Basta