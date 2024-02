Conte al Milan, decisione presa e tifosi sbigottiti

Antonio Conte è indicato come uno dei candidati per la panchina del Milan, ma la scelta della società sarebbe già arrivata

Non è il momento per il campo di passare in secondo piano. C’è la Champions da blindare, magari battendo il Napoli campione d’Italia, e l’Europa League da conquistare. Sono questi gli obiettivi sui quali deve concentrarsi il Milan, anche se è complicato spegnere tutte le voci sul futuro allenatore rossonero.

Il destino di Pioli appare segnato, salvo colpi di scena a fine anno il tecnico di Parma saluterà il Milan e andrà a caccia di una nuova panchina. Per questo la dirigenza sta compiendo i primi passi per individuare una nuova guida tecnica con alcuni nomi che affascinano la piazza più di altri. Se la candidatura di Lopetegui è già stata in qualche modo bocciata dai tifosi, che non vedono nello spagnolo un profilo in grado di rilanciare le ambizioni milaniste, quella di Conte appare essere la preferita dal popolo rossonero.

Il nome dell’ex Inter e Juventus da tempo è indicato come uno dei papabili per la panchina del Milan, ma la sua candidatura potrebbe anche decadere in maniera rapida.

Calciomercato Milan, la società dice no a Conte

Stando a quanto scrive ‘Tuttosport’ nell’edizione di quest’oggi, infatti, il nome dell’allenatore salentino continua a non essere considerato un candidato per la panchina dalla dirigenza del Milan.

Un Milan che preferirebbe un allenatore più in linea con il progetto che ha in mente il club, ma soprattutto che al momento non ha alcuna intenzione di pensare al futuro tecnico. La società vuole concentrarsi soltanto sul campo e sul blindare il piazzamento Champions. Poi arriverà il momento delle decisioni, anche per la panchina. Con Lopetegui tra i papabili, come Thiago Motta e Farioli. Non Conte che, almeno per il momento, non sarebbe considerato un candidato per il Milan.

