Milan, il dopo Pioli è già bocciato: tifosi furiosi

Pioli via dal Milan ma trovare un sostituto non sarà semplice: il nuovo allenatore è già stato bocciato, tifosi furiosi

Nonostante una media punti sostanzialmente identica a quella dell’anno in cui ha vinto lo scudetto due stagioni fa, il futuro di Stefano Pioli continua ad essere traballante.

Troppi gol subiti, una prematura eliminazione dalla Champions League, un eccessivo numero di infortuni. E in quello che è stato il momento più complicato con soli 8 punti ottenuti tra ottobre e novembre, Pioli è stato comunque confermato dal Milan, anche per mancanza di alternative poco convincenti. In ottica futura invece i nomi continuano a susseguirsi. Da Antonio Conte a Thiago Motta, diversi sono i profili di cui si è parlato in casa rossonera. Giorgio Furlani ha provato ad allontanare le voci, ribadendo la fiducia al tecnico di Parma, ma nel frattempo è spuntata una nuova pista. Si tratta di Julen Lopetegui, ex ct della nazionale spagnola, la cui esperienza al Real Madrid è stata certamente fallimentare, ma che ha conquistato l’Europa League con il Siviglia nel 2020.

Milan, tifosi in protesta contro la scelta di Lopetegui

Lopetegui, che la scorsa stagione ha condotto da subentrato il Wolverhampton alla salvezza, è un allenatore stimato per le sue metodologie e le sue competenze.

Una scelta che però non sembra essere gradita da parte della tifoseria rossonera. Su X infatti i tifosi del Milan si sono sfogati contro quelli che sarebbero i piani della società. Il nome di Lopetegui non sembra essere particolarmente gradito dai supporters del Diavolo, che per il post-Pioli preferirebbero altri profili. Da Conte a Thiago Motta, passando per un profilo più giovane come Farioli, che sta facendo molto bene a Nizza.

Se ritieni Conte insostenibile, hai Motta a due passi; se vuoi fare la scelta ad alto rischio, ma con la possibilità di scovare il nuovo De Zerbi, c’è Farioli; se proprio vuoi un allenatore dall’estero, dal Porto si libera Conceiçao. Lopetegui è solo scarsa ambizione. — Antonio Belloni (@TonyHuncho01) February 8, 2024

Già vi siete fatti andare bene Lopetegui. Uno che al Real è durato 3 mesi e che non conosce il calcio italiano. Con Conte e Motta liberi e prendibili. Il problema di questo club sono i tifosi mi spiace dirlo ma è la verità. E loro agiscono indisturbati. — Supersonico (@supersonico1986) February 8, 2024

Se a Marotta e Giuntoli dicessero: “potete scegliere il prossimo allenatore del Milan per farlo fallire sportivamente” Sono sicuro che non sarebbero capaci di partorire un abominio come Lopetegui. Sarebbero più gentili. — Antonio Conte (@OnofrioFabbiano) February 8, 2024

1. Conte

2. Motta

3. De Zerbi

4. Allegri

5. Xavi

6. Farioli

7. Palladino

8. Gilardino

9. Tudor

….

22. Juric

….

….

65. Mazzarri

….

….

….

….

1193. Italiano

1194. Lopetegui — luchino (@luchino_saltato) February 8, 2024

C’è anche chi si chiede perché puntare su Lopetegui e ritenerlo uno dei preferiti quando il tecnico spagnolo è senza squadra sostanzialmente da inizio stagione. E perché quindi non sia stato contattato quando la posizione di Pioli era fortemente a rischio.

Mi sorge un interrogativo: se Lopetegui è il preferito del Milan ed è disoccupato, perché non abbiamo pensato a lui a dicembre quando Pioli è rimasto per mancanza di alternative? — Zelus (@garante_il) February 8, 2024

Ragà non provate nemmeno a trovare qualcosa di buono in Lopetegui per non c’è niente di niente. — Giovanni Delle Curti 🔴⚫ (@GiovaDellecurti) February 8, 2024

