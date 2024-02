HIGHLIGHTS | Bologna, poker da Champions; Monza e Verona non si fanno male

Nei match di Serie A del pomeriggio, il Bologna scatta al quarto posto momentaneo con il poker al Lecce mentre Monza-Verona finisce in parità

La corsa Champions si infiamma. Alle vittorie di Lazio e Fiorentina, risponde il Bologna, che si porta al quarto posto in attesa del match dell’Atalanta con il Genoa. I rossoblù di Thiago Motta regolano per 4-0 il Lecce. Mentre l’altra gara, Monza-Verona, si conclude sullo 0-0, senza troppi acuti.

Bologna in gran spolvero, che passa subito con Beukema. I pugliesi però non ci stanno e costruiscono diverse occasioni per il pareggio, tra cui una clamorosa fallita da Krstovic. Orsolini allunga e poi fa tris, nella ripresa, con un gol di splendida fattura di squadra e nella conclusione. Altra prova da applausi per i felsinei, che realizzano anche il quarto gol con la fuga solitaria di Odgaard e si confermano la vera rivelazione del campionato.

A Monza, invece, di emozioni come detto se ne sono viste poche. Un punto che muove la classifica sia per la squadra di Palladino, che si tiene a centro classifica e lontana dalla zona calda, e per quella di Baroni, che aggancia momentaneamente l’Udinese. Brivido a metà secondo tempo, quando Massa concede un rigore ai padroni di casa, immediatamente però corretto dal Var: Zerbin commette chiaramente fallo invece di subirlo, svista notevole.

BOLOGNA-LECCE 4-0 – 5′ Beukema, 27′, 49′ Orsolini, 82′ Odgaard

MONZA-VERONA 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 60, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* e Bologna 39, Roma** 38, Lazio e Fiorentina 37, Napoli* 35,, Torino 33, Genoa 29, Monza** 30, Lecce** 24, Frosinone** 23, Empoli** 21, Sassuolo 20, Udinese e Verona** 19, Cagliari** 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più

Gli highlights dei match