Doppio KO dell’ultima ora: scatta l’allarme in vista di Monza-Milan

Due assenze nella formazione iniziale per il Monza contro il Verona: sono a rischio anche per il prossimo match di campionato con il Milan

Doppia tegola per il Monza per il match odierno contro il Verona, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

Assenze infatti dell’ultima ora per Raffaele Palladino, che per la sfida dell’U-Power Stadium ha dovuto rinunciare a Ciurria e D’Ambrosio. I due erano nella lista dei convocati dopo la rifinitura di sabato a Monzello, ma non erano al meglio a causa di alcuni fastidi fisici. Palladino non ha voluto rischiarli e sia il ‘Fante’ numero 84 che l’ex difensore dell’Inter si sono accomodati in tribuna nella gara di oggi pomeriggio con il Verona.

đź“‹ #MonzaVerona – La distinta con le formazioni ufficiali: Palladino con Colombo in avanti, out Ciurria e D’Ambrosio. Baroni con Swidersk unica punta 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/DyqpPlgTz8 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 11, 2024

La prossima settimana Ciurria e D’Ambrosio saranno rivalutati dallo staff medico del Monza, in vista del prossimo impegno di campionato di domenica sera contro il Milan. Spazio contro l’Hellas perciò a Izzo in difesa e Birindelli sulla corsia destra nello scacchiere di Palladino. Per la gara con gli scaligeri, inoltre, ancora assenti per infortunio Vignato e Caprari, oltre allo squalificato ‘Papu’ Gomez.