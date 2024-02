Disastro Cagliari: confronto negli spogliatoi dopo la sconfitta

Ancora una sconfitta per il Cagliari che ieri ha perso in casa contro la Lazio incassando un netto 1-3. Nel mirino anche Claudio Ranieri: spunta il confronto negli spogliatoi 

Momento estremamente negativo per il Cagliari che ieri pomeriggio ha incassato la quarta sconfitta di fila in Serie A, proseguendo un trend che andr√† invertito quanto prima per restare ancorati ad una lotta salvezza che si fa sempre pi√Ļ complessa.

Tra le mura amiche nell’anticipo del sabato √® arrivato un ko piuttosto rotondo per 1-3 per mano della Lazio di Maurizio Sarri, capace di condurre la gara in porto senza eccessivi patemi con l’autorete di Deiola e i gol di Immobile e Felipe Anderson. Un tris di reti subite che ha rimesso ulteriori ombre su un Cagliari in crisi di gioco e risultati che ricerca ora un cambio di ritmo.

Lo sa bene anche Claudio Ranieri, inevitabilmente al centro delle critiche insieme ad una squadra che al momento √® penultima con appena 18 punti conquistati. Troppo poco per sperare nella salvezza: i sardi hanno vinto l’ultima volta il 14 gennaio prima dei k.o. contro Frosinone, Torino, Roma e Lazio.

Ranieri-Cagliari, confronto negli spogliatoi

“Oggi sia il mister che i ragazzi hanno preferito non parlare”,¬†aveva detto ieri a ‘Dazn’ il presidente Giulini, a testimonianza di una situazione piuttosto delicata.

Non sono mancate inoltre voci e speculazioni anche sul futuro di Ranieri che non ha presentato le dimissioni. Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport’ dopo la gara ci sarebbe stato un confronto negli spogliatoi con l’allenatore che avrebbe detto chiaramente alla squadra che se il problema fosse stato lui, si sarebbe anche fatto da parte.

Ora il Cagliari punta a ricompattarsi per provare ad inseguire l’obiettivo salvezza. Un modo quello di Ranieri anche per dare una scossa all’ambiente.