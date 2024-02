DIRETTA Serie A, Fiorentina-Frosinone: formazioni ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Fiorentina-Frosinone, lunch match domenicale della ventiquattresima giornata

In una giornata spezzatino che si concluderà solamente domani sera con Juventus-Udinese, il menù del pranzo domenicale prevede un interessante Fiorentina-Frosinone. Lunch match della ventiquattresima giornata di Serie A, la sfida dell’Artemio Franchi mette di fronte due squadre votate al bel gioco e per questo esposte anche a qualche rischio in più durante i match.

Scossa dalle indiscrezioni sul caso Bonaventura, la squadra toscana arriva alla sfida di oggi con l’obbligo di centrare la prima vittoria del 2024. Tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa, infatti, l’undici di Vincenzo Italiano sin qui ha collezionato quattro sconfitte e due pareggi nei tempi regolamentari, visto che il successo sul Bologna è arrivato solamente dopo i tempi supplementari. Protagonista di una buona prestazione contro il Milan, la squadra allenata da Eusebio Di Francesco ha vinto soltanto una delle ultime otto sfide di campionato, riducendo così il margine di vantaggio sulla zona retrocessione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

formazioni ufficiali Fiorentina-Frosinone

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikone, Beltran, Gonzalez; Belotti. All. Italiano

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco

