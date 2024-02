De Laurentiis fa ammattire il Milan: è ‘colpa’ di Zirkzee, ma non solo

Joshua Zirkzee è entrato nel mirino di molti club italiani ed europei. De Laurentiis sfida il Milan e non è la prima volta che succede nel recente passato

La Serie A è ai piedi di Joshua Zirkzee. L’attaccante sta trascinando il Bologna in un campionato straordinario, anche grazie all’architettura di gioco di Thiago Motta, ma soprattutto grazie alle qualità del centravanti, capace di far girare la squadra e di sfoderare colpi straordinari negli ultimi trenta metri.

Il 22enne può superare ampiamente la doppia cifra in questa stagione, poi attorno a lui si scatenerà il calciomercato, che già vibra per il bomber. Il Milan ha intenzione di rinnovare l’attacco, con Olivier Giroud che per il momento è una garanzia, ma non potrà esserlo ancora a lungo. Zirkzee è il profilo ideale per guardare al futuro ed è capace di giocare sia in un attacco a due, sia in un tridente, facendo reparto dal solo al centro dell’attacco e favorendo gli inserimenti dei compagni.

I rossoneri, però, potrebbero entrare presto in rotta di collisione con il Napoli per l’olandese. Piace moltissimo ad Aurelio De Laurentiis, che incasserà molti soldi dall’addio di Victor Osimhen e potrebbe permettersi di investire per l’attuale epicentro offensivo del Bologna. Non è la prima volta che, di recente, il Milan e i campioni d’Italia in carica si sfidano per lo stesso obiettivo.

Napoli contro Milan per Zirkzee: le incognite e i duelli del passato

Per Zirkzee non bisogna dimenticare il Bayern Monaco, a cui basta spendere ‘solo’ 40 milioni di euro per riportarlo in Germania, se lui dovesse accettare la destinazione, e che, in caso di cessione a un altro club avrebbe il 40% sulla futura rivendita, facendo lievitare inevitabilmente il prezzo.

Milan e Napoli ci sperano comunque e si muoveranno già a primavera per strappare l’accordo e anticipare la concorrenza. Attenzione, però, a un precedente che non sembra confortante per le due big, quello di Arda Guler. Il talento turco era finito nel mirino delle sue società italiane la scorsa estate, ma poi sono trascorse troppe settimane e si sono inserite Barcellona e Real Madrid, con i Blancos che hanno avuto la meglio. Ora i tifosi sperano che per Zirkzee non accada lo stesso.

Anche per quanto riguarda il futuro della panchina, le società rivali stanno affilando le armi, in particolare per Antonio Conte e Vincenzo Italiano. Il tecnico leccese era stato contattato da Aurelio De Laurentiis alcune settimane fa, ma ha rifiutato il posto e ora è sempre più vicino al ritorno a Milano. È solo l’ennesima dimostrazione di come Milan e Napoli abbiano sempre più obiettivi comuni e sarà un fattore da tenere in considerazione già da aprile in poi.