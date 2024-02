Sanremo 2024, Amadeus svela un retroscena: “Me l’ha mandata l’Inter”

Amadeus, conduttore di Sanremo 2024, ha parlato in conferenza stampa anche della sua Inter. Andiamo a leggere le sue parole e le ultimissime notizie anche sui nerazzurri di Simone Inzaghi e Beppe Marotta

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi più importanti in Italia durante l’anno, ma soprattutto lo è per chi lo conduce che, in ogni edizione, per cinque serate in quella magica settimana, è il vero protagonista del mondo dello spettacolo del nostro paese.

Negli ultimi cinque anni, Deus Ex Machina di tutto questo è stato Amadeus. L’ex speaker radiofonico, oltre alla passione per la musica, ha però uno smisurato amore per un’altra cosa: l’Inter. Il presentatore del Festival è un tifoso della Beneamata decisamente accanito e, stasera, a pochi istanti dalla serata conclusiva del Festival di Sanremo ha parlato anche della sfida fra Roma e Inter che, come confermato più volte, vedrà regolarmente prima di andare sul palco del Teatro Ariston.

Sanremo 2024, Amadeus svela un retroscena sulla ‘sua’ Inter

Interpellato e paragonato a Simone Inzaghi durante la conferenza stampa odierna, Amadeus ha risposto così alla domanda del giornalista sottolineando un retroscena curioso: “Viva Simone Inzaghi che sta facendo qualcosa di fantastico, ringrazio la società che mi ha mandato la maglia dell’Inter con il cinque dietro. Ringrazio Simone, il direttore Marotta sapendo che ho un amore sviscerato per la mia Inter”.

Un bel regalo che magari potrebbe essere di buon auspicio per la sfida di oggi pomeriggio all’Olimpico che vedrà i nerazzurri essere ospitati dalla Roma di Daniele De Rossi.