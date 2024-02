Salernitana, Inzaghi è stato esonerato: i possibili sostituti | CM.IT

Fatale per il tecnico la sconfitta casalinga contro l’Empoli. Per la sostituzione del piacentino, Sabatini valuta anche una pista estera

È terminata l’avventura di Pippo Inzaghi sulla panchina della Salernitana termina dopo 18 partite e una media punti di 0,63. Come appreso da Calciomercato.it, manca solo l’ufficialità per l’esonero del tecnico piacentino, a cui è stata fatale la sconfitta casalinga contro l’Empoli del grande ex Nicola. il grande artefice della miracolosa salvezza dei granata nel 2022.

Stando alle informazioni apprese da CM.IT, per la sostituzione di Inzaghi sono in lizza Ballardini (probabilmente il nome più ‘caldo’ al momento), Fabio Grosso e Leonardo Semplici. Ma Walter Sabatini sta valutando attentamente anche una pista estera.

A breve la decisione finale sul successore di Inzaghi, che lascia la panchina dei campani dopo 18 partite (media punti di 0,63) e a una settimana dal derby in famiglia con suo fratello Simone.