L’Inter lo dimentica, affondo Lazio: non ci credeva nessuno

L’Inter e la Lazio hanno animato il sabato di Serie A ed entrambe restano in corsa per i rispettivi obiettivi stagionali, con andamenti un po’ diversi. Le due dirigenze intanto programmano il calciomercato, puntando i nomi giusti per rinforzare la rosa.

In tal senso, i nerazzurri sembravano alla ricerca di un altro centrocampista offensivo di qualità che potesse dare respiro a Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella all’occorrenza ed entrare stabilmente nelle rotazioni, molto utili anche in vista del prossimo Mondiale per club, per cui bisognerà allungare il più possibile la rosa.

Il nome giusto, alla fine, è stato identificato in Piotr Zielinski, sempre più vicino alla firma con la Beneamata e non sono in programma ulteriori investimenti che saranno fatti soprattutto in difesa e in attacco. Per questa ragione, Andrea Colpani sembra un po’ uscito dai radar nerazzurri, anche perché rispetto a un inizio di stagione devastante con la maglia del Monza, ha un po’ abbassato il livello del suo gioco e la sua incisività negli ultimi trenta metri.

L’Inter si dilegua per Colpani: ora c’è la Lazio

Il trequartista classe 1999 ha un contratto con i brianzoli fino al 30 giugno 2028 e una valutazione sui 15 milioni di euro, ma la sensazione è che l’Inter, che nei mesi scorsi ha seguito con grande attenzione le prestazioni del ragazzo, non voglia spenderli.

La Lazio, alla stessa maniera, ha seguito con molto interesse il calciatore e, a differenza dei meneghini, continua a pensare a lui per la prossima stagione. Per prenderlo, servirà uno sforzo da parte di Claudio Lotito, una cifra importante per i programmi biancocelesti.

La squadra della Capitale, però, dovrebbe salutare Kamada al termine della stagione e anche Luis Alberto è in odore di addio, con i club spagnoli che potrebbero arrivare a spendere per lui circa 10 milioni di euro. La ristrutturazione delle mezzali potrebbe portare Colpani ad acquistare proprio il calciatore del Monza, che potrebbe inserirsi alla perfezione nel gioco di Maurizio Sarri.

Per le sue caratteristiche, infatti, potrebbe essere impiegato sia da mezzala pura, sfruttando la sua fisicità, sia da esterno alto d’attacco a destra, rientrando sul suo magico mancino. I tempi non sono ancora maturi, ma presto la società di Lotito potrebbe tentare l’affondo decisivo.

Alessandro Basta