Juventus e Lazio fregate: doppio colpo gratis del Milan

Niente difensore a gennaio per Stefano Pioli, che adesso aspetta i rientri di Thiaw e Tomori per la retroguardia del suo Milan.

Il mister rossonero si è spesso ritrovato in emergenza negli ultimi mesi ma, eccetto il ritorno di Gabbia, la dirigenza non è riuscita a regalare un nuovo centrale al proprio tecnico. Le attenzioni del ‘Diavolo’ a un certo punto si erano concentrate su Buongiorno, trovano il muro del Torino e del patron Cairo sul nazionale azzurro. Valutazione da 35-40 milioni di euro senza contropartite cash, con gli uomini mercato di Cardinale che ci riproveranno nella prossima sessione estiva. L’assalto però a buongiorno si preannuncia comunque complicato, oltre che per il prezzo anche per la concorrenza dalle altre big italiane e dall’estero.

Calciomercato Milan, Kelly e Rafa Silva: doppio colpo a parametro zero

Moncada e Furlani allora sono tornati prepotentemente su Kelly, in scadenza di contratto a giugno con il Bournemouth.

L’inglese fu seguito già nei mesi scorsi (in Italia pace anche alla Juventus) e i rossoneri sono tornati in pole nella lista del Milan. La dirigenza milanista dovrà vedersela anche con la concorrenza della Premier, dove inoltre rimane sotto la lente d’ingrandimento Adarabioyo: anche il difensore nigeriano è in scadenza con il Fulham. A proposito di parametri zero, le attenzioni del Milan si sono spostate pure su Rafa Silva per l’attacco. Il connazionale di Leao, destinato a lasciare il Benfica da svincolato, stuzzica anche la Lazio in Italia e sarebbe finito negli ultimi tempi nelle valutazioni di mercato di Moncada.