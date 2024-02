HIGHLIGHTS | Thuram rimonta la Roma e l’Inter va in fuga per lo scudetto

Un grande secondo tempo, con Thuram protagonista, permette all’Inter di ribaltare la Roma e mandare un altro segnale al campionato

Il primo big match della ventiquattresima giornata metteva di fronte Roma-Inter, match fondamentale per entrambe le squadre. I giallorossi, dopo tre vittorie consecutive, si trovavano di fronte il primo grande ostacolo dell’era De Rossi. Diverso il discorso per i nerazzurri alla ricerca di un successo importante in ottica scudetto dopo la vittoria nel derby d’Italia.

Tanti i protagonisti tra cui anche una pioggia incessante: è stata una partita molto intensa con i giallorossi che, nella prima frazione di gioco, hanno messo in campo quella spavalderia chiesta dal proprio allenatore nel corso della conferenza pre partita. Il primo squillo però è stato degli ospiti con il colpo di testa di Acerbi: una rete che ha generato non poche polemiche per la posizione di Thuram.

La Roma ha saputo reagire prima con il marchio di fabbrica degli ultimi anni, le palle inattive e poi con un perfetto contropiede: sono stati Mancini ed

El Shaarawy a far esplodere il popolo giallorosso. Primo tempo praticamente perfetto da parte dei padroni di casa ma le energie spese si sono fatte sentire ad inizio ripresa.

Sono bastati sette minuti alla capolista per ribaltare il match con Thuram grande protagonista: prima il gol del due a due e poi l’autogol provocato di Angelino come settimana scorsa con Gatti. Altra vittoria importante per l’Inter, altro segnale di forza incredibili: i ragazzi di Inzaghi, in pochissimi minuti, hanno cambiato l’esito del match compiendo un altro passo verso la conquista dello scudetto che, questa è la sensazione, solo i nerazzurri possono perdere.

Roma, un buon primo tempo non basta: all’Olimpico passa l’Inter

La curiosità nel vedere la Roma di De Rossi al primo grande test era tanta e, in generale, le risposte sono state positive. Rispetto alla gara di andata, i giallorossi hanno espresso un tipo di calcio molto più propositivo mettendo in difficoltà, soprattutto nella prima frazione, la capolista. Si sono visti i concetti che vuole portare l’ex centrocampista: il lavoro da fare è ancora tanto, specialmente a livello fisico (evidente il calo nel secondo tempo) ma la strada sembra essere quella giusta.

Questa sconfitta, la seconda casalinga dopo quella contro il Milan, non deve intaccare un percorso che può regalare delle soddisfazioni al popolo giallorosso. Sarà importante reagire immediatamente e, da questo punto di vista, la Roma torna subito in campo: giovedì ci sarà l’andata dei sedicesimi di finale contro il Feyenoord: l’occasione per dimostrare come oggi sia stato un semplice incidente di percorso.

Ecco la classifica di Serie A

Inter* punti 60, Juventus* 53, Milan* 49, Atalanta* 39, Roma 38, Lazio* 37, Bologna** 36, Napoli** 35, Fiorentina** 34, Torino* 32, Genoa* 29, Monza* 29, Lecce* 24, Frosinone* 23, Empoli 21, Sassuolo** 19, Udinese* 19, Verona* 18, Cagliari 18, Salernitana 13.

*una partita in meno

**una partita in più