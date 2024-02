DIRETTA Serie A, Sassuolo-Torino: le formazioni ufficiali! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e il Torino di Juric in tempo reale

Il Sassuolo riceve il Torino a Reggio Emilia nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Una sfida che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi che sarà diretta dall’arbitro La Penna della sezione di Roma 1.

Da una parte i neroverdi di Alessio Dionisi, la cui panchina è in bilico, hanno bisogno di tornare a vincere dopo aver perso le ultime tre partite contro la Juventus, il Monza ed il Bologna. L’obiettivo è quello di centrare i tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dall’altra parte i granata di Ivan Juric, invece, puntano ad allungare la striscia di quattro risultati utili consecutivi fatti di due vittorie contro Napoli e Cagliari e due pareggi contro Genoa e Salernitana, per alimentare le speranze di centrare la qualificazione alla prossima Conference League. La gara sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i piemontesi vinsero con il punteggio di 2-1 grazie ai gol di Sanabria e Vlasic inframezzati dal momentaneo pareggio di Thorstvedt. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Torino live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Torino

SASSUOLO: Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Matheus Henrique, Lipani; Bajrami, Thorstvedt, Lauriente; Pinamonti. All. Dionisi

TORINO: Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric

CLASSIFICA SERIE A:

Inter punti 60, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Roma** 38, Lazio 37, Bologna* 36, Napoli* 35, Fiorentina* 34, Torino* 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli** 21, Sassuolo* 19, Udinese 19, Verona 18, Cagliari** 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno **una partita in più