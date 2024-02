DIRETTA Serie A, Roma-Inter | Le formazioni Ufficiali LIVE

L’attesa è finita per il big match della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A tra la Roma e l’Inter

Dopo gli anticipi del venerdì e quello di oggi delle 15 tra Cagliari e Lazio, il match più atteso della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A è quello che vede di fronte la Roma e l’Inter.

I padroni di casa, guidati in panchina dall’allenatore Daniele De Rossi, sono reduci da un filotto di tre vittorie consecutive contro Verona, Salernitana e Cagliari che gli hanno consentito di accorciare sul quarto posto, attualmente occupato dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini (che deve recuperare una partita). Di contro, i nerazzurri di Simone Inzaghi arrivano all’importante appuntamento dopo l’importantissima vittoria ottenuta nel turno precedente contro la Juventus, seconda in classifica, di Massimiliano Allegri che gli hanno consentito di allungare in vetta alla classifica: sono quattro i punti di vantaggio, con una partita da recuperare. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-INTER

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. All. S. Inzaghi

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 57, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Roma 38, Lazio 37, Bologna* 36, Napoli* 35, Fiorentina* 34, Torino* 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli** 21, Sassuolo* 19, Udinese 19, Verona 18, Cagliari** 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più