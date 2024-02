Calabria ‘spaventa’ Mazzarri, cambia tutto: fuori il titolarissimo

Spunta il piano anti-Calabria: Mazzarri spaventato dal terzino del Milan, il Napoli studia la soluzione alternativa senza il titolarissimo

E’ il sesto confronto in un anno e mezzo. Milan e Napoli tornano in campo per il 24° turno di campionato, a seguito di due vittorie agguantate nel finale. E in questa stagione hanno mostrato alcune fragilità, chi più e chi meno.

Tra i protagonisti delle precedenti cinque sfide bisogna assolutamente menzionare Davide Calabria, capace di annullare o quasi Kvaratskhelia in almeno 4 partite. Solo a San Siro, all’esordio alla Scala del calcio del georgiano, nessuno riuscì a reggere l’imprevedibilità del numero 77 azzurro.

Anche nell’ultimo match disputato al Maradona, nonostante il 2-2, il terzino rossonero ha chiuso la sua prestazione ben sopra la sufficienza per diverse testate. Insomma, Stefano Pioli è riuscito a capire come fermare l’estro del diavolo di Tbilisi. Raddoppi sistematici, non dargli la possibilità di accentrarsi e stargli sempre col fiato sul collo, a costo di essere un po’ ruvido nel pressing.

E così, Mazzarri sta pensando seriamente di cambiare qualcosa della sua formazione, escludendo un titolarissimo. In settimana ha provato il piano B, ad hoc per far perdere a Calabria un punto di riferimento.

Kvaratskhelia al centro, fuori Politano: il nuovo Napoli anti-Milan

Il Milan è uno dei pochi club che è riuscito a dare un freno al Napoli di Spalletti. Impossibile dimenticare quel 0-4 al Maradona, prima del doppio confronto di Champions League. C’è tanto merito di Calabria dietro quel successo; così come c’è tanto di Calabria nelle successive gare disputate contro gli azzurri.

In vista della 24a giornata di campionato, Mazzarri pensa di togliere Kvaratskhelia dalla fascia sinistra. Cambia modulo, dal centrocampo a 3, si passa al centrocampo a 5, con Mazzocchi esterno mancino. E il georgiano va a posizionarsi al centro, alle spalle della punta, laddove secondo il mister potrebbe fare ancora più male. Un Kvaratskhelia da numero 10.

A pagarne le conseguenze potrebbe essere Politano, reduce da qualche fastidio fisico, ma pronto per subentrare a gara in corso e fare la differenza. L’attaccante ha appena rinnovato il contratto con il Napoli ed è probabilmente all’apice della sua carriera. Ha disputato fino a questo momento una stagione memorabile, riuscendo a mantenere sempre alte le sue prestazioni, a differenza dei suoi compagni. Eppure, per valorizzare le caratteristiche del fantasista georgiano, l’allenatore del Napoli è pronto a sacrificare un titolarissimo. Kvaratskhelia così potrebbe avere maggiori libertà alle spalle di Simeone. La difesa del Milan potrebbe perdere un riferimento e andare in difficoltà. E’ questa la speranza di Mazzarri.