Allegri via dalla Juve, si unisce ai rivali di Serie A: scelta fatta

Il futuro di Massimiliano Allegri può essere lontano dalla Juventus: prossima avventura in Serie A dai rivali bianconeri

Al terzo anno del suo secondo ciclo alla Juventus, Massimiliano Allegri sta parzialmente riscattando le stagioni precedenti, che non erano state all’altezza delle aspettative. Anche per colpe non sue, viste le vicende extra campo che hanno penalizzato lo scorso anno i bianconeri.

E’ una Juve tornata finalmente competitiva per il vertice e inaspettatamente in lotta per lo scudetto. L’Inter ha sancito, al momento, la sua superiorità, ma i bianconeri proveranno a lottare fino alla fine. Nell’andamento fin qui, c’è molto merito da parte di Allegri, ma il suo futuro a Torino è tutt’altro che certo. Anzi, si torna a parlare di possibile addio alla fine della stagione. E in quel caso, non sarebbe da escludere la possibilità di vederlo altrove in Serie A.

Allegri, addio alla Juventus e nuova panchina a sorpresa in Serie A

Nel nostro campionato, un allenatore dell’esperienza di Allegri farebbe comodo, certamente, a molti. E visto che molte panchine cambieranno proprietario, a giugno, il tema è piuttosto caldo.

Nel consueto sondaggio su ‘X’, la redazione di Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti quale sarebbe la destinazione migliore per il tecnico. L’opzione Napoli ha prevalso, con il 35,3% dei voti. La Nazionale, in caso di flop di Spalletti a Euro 2024, è stata votata dal 31,4% dei partecipanti al sondaggio. Meno praticate le opzioni ritorno al Milan e Roma.