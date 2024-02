“Serviva restare freddi”: Niang chiude la polemica sul rigore

Niang, decisivo dal dischetto nel match contro la Salernitana, ha parlato al termine della partita spiegando la scelta del rigore calciato

Salernitana Empoli apriva la ventiquattresima giornata di Serie A: una partita fondamentale per la corsa salvezza di entrambe le gare. Sembrava una partita destinata a chiudersi sul risultato di pareggio ma, a pochi minuti dalla fine, è arrivato il calcio di rigore per la formazione ospite. Dal dischetto, dopo una piccola discussione con il compagno di squadra Cancellieri, è andato Niang: l’attaccante, tornato in Italia, dopo diversi anni è stato freddissimo regalando il nuovo vantaggio ai suoi.

Un gol importantissimo per il calciatore ma soprattutto per la squadra. Al termine della partita, l’ex Milan si si è espresso in questi modi sul calcio di rigore realizzato. “Il mister ha detto che dovevo calciare io, perché era un momento difficile e occorreva rimanere freddi. Dopo gli anni e l’esperienza che ho avuto, ho acquisito questa confidenza sui rigori. Grazie a Matteo che mi ha lasciato il rigore. Aveva fortemente voglia di calciare, ma anche il mister gli ha detto di lasciarmelo”.

Queste le dichiarazioni di un giocatore il cui ritorno in Serie A può risultare fondamentale per la salvezza di una squadra che, con l’arrivo di Nicola, ha cambiato completamente marcia arrivando a quattro risultati utili consecutivi.