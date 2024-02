Neymar lascia l’Arabia: ha già scelto il prossimo club

Tanti giocatori pensano già a lasciare l’Arabia Saudita: anche Neymar medita una nuova svolta nella carriera, destinazione scelta

Tra i big del calcio internazionale che la scorsa estate hanno deciso di accettare le ricche offerte dei club della Saudi Pro League, anche Neymar, che ha concluso in questo modo la sua lunga avventura al Psg. Anche se in Arabia il brasiliano si è purtroppo visto poco in campo, dato che da ottobre è ancora alle prese con un grave infortunio al ginocchio patito in nazionale.

In questo periodo, sta cercando di recuperare e di rimettersi in forma. Ma anche lui, come altri, potrebbe meditare l’addio al campionato arabo, a poca distanza dall’aver siglato un contratto faraonico. A 32 anni, Neymar ha un accordo che lo vincola ancora per circa un anno e mezzo con l’Al Hilal. Ma nei suoi pensieri ci sarebbe già una nuova destinazione, per un ritorno a sorpresa.

Neymar, il grande ritorno in Brasile? Le ultime sull’ipotesi

Non in Europa e non al Barcellona o al Psg, squadre con cui ha scritto pagine importanti, ma in Brasile, al Santos, lì dove tutto è iniziato. Per ora solo una suggestione, ma destinata a trasformarsi, forse, in qualcosa di più.

In questo momento, Neymar si trova in patria, dove sta continuando a curarsi. L’altro giorno, ha assistito al match tra il Santos e il Corinthians. Allo stadio, è stato accolto dal boato dei supporters della squadra bianconera. E a quanto pare, avrebbe avuto una conversazione con il numero uno del Santos, Marcelo Teixeira, che ai microfoni della ‘ESPN’ ha dichiarato: “Abbiamo parlato per pochissimo, ma a volte sono le conversazioni migliori. Se tornerà qui? E’ ancora presto. Deve recuperare dall’infortunio, riprenderà a giocare all’Al Hilal. Poi però verrà”. Frasi che hanno scatenato il delirio tra i tifosi.