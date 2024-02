Milan, servono più di 50 milioni: si fa durissima per Zirkzee

Zirkzee sta incantando con la maglia del Bologna: il Milan è in prima fila per la prossima estate, ma la concorrenza dall’estero è agguerrita per il ‘Diavolo’

Non solo Osimhen, Leao e Vlahovic. Le grandi di Premier League hanno puntato un altro gioiello della nostra Serie A in vista della prossima estate.

Si tratta di Joshua Zirkzee e non poteva essere altrimenti dopo le brillanti prestazioni dell’attaccante olandese in forza al Bologna. Score di assoluto rispetto per l’ex Bayern Monaco (9 gol e sei assist tra campionato e Coppa Italia), ma soprattutto un rendimento da top player nella Serie A in corso. Le big da tempo corteggiano Zirkzee: dal Milan alla Juventus, passando per il Napoli e l’Inter. Oltre ovviamente alle piste fuori dall’Italia, con il Manchester United in particolare a seguire con attenzione il giocatore classe 2002.

Calciomercato Milan, pericolo dalla Premier League per Zirkzee

Zirkzee ha una clausola da 40 milioni di euro valida solo per il Bayern Monaco nel contratto fino al 2027 con il Bologna, mentre per tutte le altre squadre il prezzo potrebbe ulteriormente salire.

Soprattutto in caso d’asta e l’inserimento di nuove squadre dall’estero. Come detto il Manchester United preme dall’Inghilterra, con l’olandese in prima fila come futuro compagno in attacco dell’ex atlantico Hojlund. In Premier però – come riporta il portale ‘TeamTalk’ – anche Arsenal e Aston Villa avrebbero messo gli occhi su Zirkzee per il prossimo mercato estivo. Il Bologna, senza un eventuale affondo del Bayern per riportarlo in Germania, si augura che il prezzo lieviti ulteriormente e punta a incassare un assegno anche superiore ai 50 milioni di euro. In Serie A come detto è soprattutto il Milan ad essersi attivato per Zirkzee, ritenuto dalla dirigenza rossonera il profilo ideale per il dopo Giroud o per affiancare il sempreverde attaccante francese.