“L’avrei mandato via”: Allegri, annuncio in diretta

Sempre in corso il dibattito sulla Juventus e sul futuro di Allegri: l’annuncio sull’allenatore livornese in diretta

La Juventus è stata battuta nello scontro diretto dall’Inter, ma ha ancora quasi un girone di ritorno davanti per provare a sovvertire l’attuale verdetto della classifica. Per i bianconeri, rincorsa scudetto in salita, ma di sicuro la squadra di Allegri non si arrenderà e proverà a giocarsela fino in fondo.

Si riparte dalla gara contro l’Udinese, per tornare a vincere e dare un segnale importante ai rivali. Ci si attende un pronto riscatto dalla squadra, che con i nerazzurri non è andata alla deriva ma soltanto a tratti è stata propositiva nel modo giusto. La parte finale della stagione sarà importante anche per tracciare un bilancio dell’annata di Allegri e capire quale sarà il destino del tecnico livornese, che ha sicuramente risalito posizioni, ma a giugno sarà a un anno dalla scadenza del suo contratto.

“Ho cambiato idea su Allegri”: parla Iuliano

Sull’allenatore bianconero, si è espresso Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, intervenuto ai microfoni di ‘Tv Play’. Spiegando come la sua idea in merito sia cambiata.

“Quando le cose andavano male in tutti i sensi, ero uno di quelli che lo avrebbe mandato via – ha affermato – Poi però ho cambiato idea. In questa situazione ha fatto e sta facendo il massimo. I tifosi si chiedono cosa sarebbe giusto fare con lui, io credo che si stia guadagnando la conferma. E anche allenatori più blasonati secondo me non avrebbero fatto meglio. E’ una Juve che sta facendo più di quanto ci aspettavamo tutti, il merito è di Allegri che ha tenuto duro nonostante infortuni e difficoltà varie”.