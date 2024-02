La Juve punta su Yildiz, non solo Chiesa: altri due big a rischio

La Juventus ha deciso che Kenan Yildiz sarà il principale asset su cui puntare per il futuro: ora dei big rischiano grosso

In turco Yildiz significa Stella e Kenan per la Juventus può diventare la stella polare. Può diventare il giocatore intorno al quale costruire la squadra e intorno al quale costruire il futuro: Cristiano Giuntoli avrebbe preso una decisione importante.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero deciso di puntare tutto sul 18enne turco e per farlo sarebbero pronti ad una doppia mossa significativa: la prima sarebbe di prolungare il suo contratto di altre due stagione, spostando la scadenza dal 2027 al 2029, e la seconda sarebbe quella di consegnargli la maglia numero ’10’. Quella stessa maglia indossata da Alessandro Del Piero, uno degli idoli di infanzia di Kenan. E, proprio come successo in passato per valorizzare Pinturicchio, a farne le spese potrebbero essere altri nomi importanti.

Yildiz si prende la Juve: Chiesa ora non è più indispensabile

Nell’estate del ’95 la Juventus si rese protagonista di una mossa di mercato controversa, di cui solo il tempo ha consegnato la ragione alla società bianconera: cedere Roberto Baggio per dare maggiore spazio ad un giovane di belle speranze chiamato Alessandro Del Piero. A Torino, la storia si può ripetere.

Anche questa volta, uno dei protagonisti è un giocatore di grande talento arrivato a Torino direttamente dalla Fiorentina: si tratta di Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Nazionale ha il contratto in scadenza nel 2025 con la Vecchia Signora e i dialoghi per il rinnovo di contratto si sono rallentati negli ultimi mesi. Come raccontato su Calciomercato.it già dallo scorso novembre, trovare un accordo per il prolungamento non è affatto scontato.

Con l’esplosione di Kenan Yildiz e la volontà di valorizzare al massimo il gioiellino turco, le possibilità di rinnovo di contratto diminuiscono per Chiesa e aumentano le quotazioni di un addio in estate. Oltre a Chiesa, poi, chi rischia di essere sacrificato sull’altare di Yildiz è anche Massimiliano Allegri: la Juventus vorrebbe vedere il turco valorizzato al massimo e il tecnico livornese dovrà riuscire a dimostrare di essere l’uomo giusto per farlo. Infine, con la volontà di consegnare la ’10’ a Yildiz si conferma implicitamente che Paul Pogba non farà più parte dei piani del club indipendentemente da come andrà a finire col Tribunale Antidoping.