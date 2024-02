Juventus, non bastano 42 milioni: scatta l’allarme Vlahovic

Dusan Vlahovic, a parte il big match contro l’Inter, sta vivendo un grande periodo di forma: la Juventus lavora per il rinnovo del centravanti serbo

Dusan Vlahovic si è bloccato nel match scudetto contro l’Inter. Il centravanti serbo stava vivendo un momento magico, con 7 reti realizzate nelle ultime sei gare di campionato.

Prima della super sfida di San Siro, inoltre, l’ex Fiorentina aveva messo a referto l’assist di tacco decisivo per Rabiot nell’ultima gara del 2023 contro la Roma. A suon di gol e prestazioni Vlahovic si era caricato sulle spalle la Juve nella rincorsa all’Inter, bruscamente fermatasi però al Meazza con i nerazzurri vittoriosi grazie all’autorete di Gatti e adesso in fuga in campionato. Serata da dimenticare per il numero 9 di fronte a Lautaro Martinez e compagni, con il bomber bianconero che ha fallito una ghiotta occasione sullo 0-0 innervosendosi anche con arbitro e compagni di squadra.

Calciomercato Juventus, in bilico il rinnovo di Vlahovic: gli scenari sul futuro del serbo

La Juve comunque vuole puntare anche per il futuro sul suo centravanti di riferimento, ma ha bisogno di spalmare l’oneroso ingaggio che raggiungerà i 12 milioni di euro netti (quasi 23 al lordo) nelle prossime due stagioni fino al 2026.

L’idea di Giuntoli è allungare il contratto fino al 2027 (o 2028), portando lo stipendio di Vlahovic stabilmente sugli 8 milioni netti (quasi 14 lordi all’anno). L’entourage del giocatore – riporta ‘Tuttosport’ – chiederebbe però 10 milioni a stagione alla ‘Vecchia Signora’ dopo i recenti contatti con l’agente Ristic, presente tra l’altro domenica a San Siro per il big match contro l’Inter. Fumata grigia quindi al momento per il prolungamento del serbo, con la Juventus che oltre ad abbassare a spalmare gli emolumenti dell’attaccante classe 2000 vorrebbe evitare il rischio di perderlo a zero nell’estate 2026. Senza rinnovo nei prossimi mesi, così, non è da escludere che i bianconeri possano cercare acquirenti per Vlahovic, che piace soprattutto in Premier League e ha una valutazione tra i 70 e gli 80 milioni di euro.