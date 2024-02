Vlahovic (ancora) nervoso: scintille con un compagno di squadra

Partita per il momento complicata per Dusan Vlahovic nel Derby d’Italia tra la sua Juventus e la capolista Inter

Partita finora da dimenticare per Dusan Vlahovic nel Derby d’Italia di San Siro tra Inter e Juventus. Il centravanti serbo ha fallito un’ottima chance nella prima parte di gara e poi ha polemizzato con l’arbitro Maresca dopo un intervento falloso su Acerbi fischiatogli dall’arbitro.

L’ex Fiorentina è stato ammonito e dalla panchina Allegri lo ha invitato a mantenere la calma. La partita di Vlahovic rimane complicata anche nella ripresa, dove non trova fortuna su una bella rovesciata nel cuore dell’area nerazzurra. Il numero 9 continua a innervosirsi e a farne le spese è anche Weah, da poco entrato in campo per Kostic.

Battibecco tra i due per una situazione di gioco mal gestita dalla Juventus e scambio di battute animate tra l’attaccante e l’esterno statunitense. Poco dopo dalla panchina dell’Inter è stato ammonito anche Simone Inzaghi per proteste: il tecnico nerazzurro era diffidato e non sarà in panchina nella trasferta dell’Olimpico contro la Roma. Clima che resta incandescente al Meazza per la sfida tra le due grandi rivali.