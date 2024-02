Juve, via Chiesa: scambio folle con il Liverpool

L’esterno bianconero ha perso spazio in quest’ultima stagione e potrebbe fare le valigie la prossima estate

Una delle migliori notizie per la Juventus in questa stagione è stata senz’altro l’esplosione di Kenan Yildiz. Il giovane attaccante turco, per il quale Massimiliano Allegri stravede, una volta lanciato in campo è diventato uno dei titolari della formazione bianconera. Anche in occasione del derby d’Italia in una sfida delicatissima, il tecnico toscano lo ha preferito dall’inizio a Federico Chiesa.

Quella contro l’Inter, va detto, non è certo stata la sua miglior prestazione in maglia bianconera. Complice l’emozione del primo big match e la forza complessiva della squadra di Simone Inzaghi, Yildiz ha faticato a trovare le misure all’interno della partita. Anche lo stesso Chiesa, subentrato nel corso del secondo tempo, non ha comunque impensierito i difensori nerazzurri. L’ex Fiorentina è sicuramente il calciatore che più di ogni altro ha pagato sulla propria pelle la crescita improvvisa del talento turco.

La Juve punta molto sul classe 2005, a tal punto da volergli rinnovare il contratto per blindarlo fino al giugno 2029. Come riportato questa mattina, con il nuovo accordo, il club vorrebbe consegnare al ragazzo anche la maglia numero 10, ufficialmente sulle spalle di Paul Pogba che dallo scorso settembre è però fermo per squalifica e che difficilmente tornerà ad indossare i colori bianconeri. Un’investitura importante che testimonia quanto Yildiz sia diventato centrale per il presente e futuro della società.

Calciomercato Juve, Chiesa in uscita: deciso lo scambio con Luis Diaz

Uno scenario che potrebbe non essere affatto gradito da Federico Chiesa, ormai sempre più ai margini giornata dopo giornata.

Qualora l’esterno bianconero spingesse per andar via in estate, la Juventus si ritroverebbe a doverlo comunque sostituire. Nel sondaggio lanciato quest’oggi sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale sarebbe lo scambio ideale di mercato con l’ex Fiorentina. A vincere con il 43% è stato Luis Diaz del Liverpool. Alle sue spalle, nel sondaggio di Telegram, hanno chiuso con lo stesso punteggio al 21% sia Fabian Ruiz del Psg che De Paul dell’Atletico Madrid. Solamente il 15%, infine, per lo scambio tra Chiesa e Goretzka.