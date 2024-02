Gattuso torna in Serie A: nuova chance in panchina per Ringhio

Gennaro Gattuso, sempre più in bilico con l’Olympique Marsiglia, potrebbe avere una nuova chance in Serie A: Ringhio ci riprova

L’esperienza in Francia, dopo essere iniziata in maniera positiva, si sta portando avanti con fatica e i malumori della società transalpina iniziano ad essere costanti: per Gennaro Gattuso si starebbe prospettando un altro esonero. Ma ci sarebbe poco da disperarsi per il tecnico calabrese, che potrebbe avere una nuova chiamata dalla Serie A in vista della prossima stagione.

Da allenatore la carriera di Gattuso ha vissuto momenti di alti e bassi, ma dalla chiamata del Milan ha sempre mantenuto grande qualità e prestigioso per i club allenati. È passato da Napoli, dove ha vinto una Coppa Italia, poi Valencia e ora Olympique Marsiglia. In mezzo c’era stata anche la chiamata della Fiorentina prima di Vincenzo Italiano, ma sappiamo tutti come è andata a finire prima ancora di iniziare a lavorare con la squadra. Ora il suo destino in Francia sembra essere segnato, ma la Serie A non si dimentica di Ringhio.

Juric ha già avvisato il Torino: Gattuso tra i possibili eredi

Le parole di Ivan Juric, schietto e diretto come sempre, riecheggiano ancora nel mondo granata. “Senza l’Europa lascio la panchina del Torino“, un messaggio chiaro e una presa di responsabilità senza attenuanti quella del tecnico croato. Le possibilità che le strade si separino in estate esistono e non sono nemmeno poche.

Per questo motivo, la dirigenza granata sta già lavorando per farsi trovare pronta in caso di separazione e diversi sono i profili monitorati per la panchina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Granata, tra i possibili sostituti di Ivan Juric figurerebbe anche il nome di Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sarebbe un profilo molto gradito dalla dirigenza granata, proprio per quel suo temperamento che ben si confà con lo spirito che da sempre ha contraddistinto il Torino. Un animo guerriero che potrebbe essere la giusta soluzione qualora Ivan Juric dovesse salutare al termine della stagione.