Colpo di scena Mbappe: firma da 80 milioni l’anno

Nuovo colpo di scena riguardo al futuro di Kylian Mbappe. Possibile firma da 80 milioni di euro l’anno, l’indiscrezione e tutti i dettagli

Kylian Mbappe sembra ormai promesso sposo del Real Madrid, Florentino Perez è sempre più vicino a coronare il suo più grande sogno di mercato. Tuttavia, il PSG non molla la sua stella.

Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, all’attaccante francese sarebbe stato offerto un rinnovo da 80 milioni di euro a stagione. Il giocatore non avrebbe ancora risposto al club parigino e resta in attesa di valutare la proposta economica del Real Madrid.

Stando alla stampa francese, Mbappe chiederebbe a Florentino Perez un ingaggio alla pari o superiore a quelli attualmente percepiti da Bellingham e Vinicius. Se non sarà accontentato potrebbe accettare l’offerta monstre di Al-Khelaifi per la permanenza a Parigi.

Il Paris Saint-Germain non molla la presa su Mbappe ed il futuro della stella francese potrebbe non essere così scritto come circola ormai da settimane. La telenovela è tutt’altro che conclusa.

Mbappe è in scadenza di contratto a giugno, decisivi saranno i prossimi mesi ed il rendimento della squadra di Luis Enrique. A pesare sulla decisione del francese, infatti, sarà con ogni probabilità anche il cammino stagionale in Champions League. Il Real Madrid è sempre in agguato.