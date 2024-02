Cento milioni o mercato bloccato: grossi problemi con il Fair Play Finanziario

C’è la necessità di incassare cento milioni di euro per poter operare sul mercato: il rischio è di non poter fare acquisti

Cento milioni di euro. Questa la cifra necessaria per poter stare tranquilli e non avere problemi ad operare nella prossima sessione di calciomercato. Senza incassare questa somma prima della fine del mercato estivo, non sarà possibile procedere agli acquisti, almeno non senza alcun tipo di vincolo.

Non vive giornate tranquille il Barcellona che fa i conti ancora una volta con una situazione finanziaria non semplice. Colpa anche del (finora) mancato incasso della cessione del 49% dei Barça Studios: un totale di 100 milioni di euro che nelle casse del club non sono ancora entrati e che, stando a quanto riferisce il portale spagnolo ‘marca.com’, se non dovessero entrare potrebbero limitare il mercato dei blaugrana come accaduto già in inverno.

Calciomercato Barcellona, servono 100 milioni per gli acquisti

Se nei prossimi mesi non dovesse essere sbloccata l’intera vicenda, si farebbe concreto il rischio per il Barcellona di vedere il proprio mercato fortemente limitato per non infrangere le regole del Fair Play Finanziario in vigore nella Liga.

Così sarebbe decisamente probabile la cessione di uno dei big per passare all’incasso e mettere in qualche modo in sicurezza i conti e poter agire sul mercato con maggior libertà. Anche perché la prossima sarà un’estate di rivoluzione per il club blaugrana visto che Xavi ha già annunciato l’addio e con l’arrivo di un nuovo allenatore la rosa potrebbe essere ritoccata in maniera consistente.