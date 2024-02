Barcellona a caccia del colpo nerazzurro: sfida a Giuntoli

Il Barcellona pronto a lanciare la sfida a Giuntoli e alla Juventus: catalani a caccia del colpo

Il mercato si è ormai chiuso, ma la realtà è che non dorme mai. Cristiano Giuntoli sta infatti sondando attentamente il terreno in vista dell’estate.

La Juventus sta guardando in particolare con estrema attenzione al centrocampo e soprattutto in casa Atalanta. Due nomi in particolare stuzzicano Giuntoli e la dirigenza bianconera: si tratta in particolare di Ederson e Koopmeiners, entrambi protagonisti di un’ottima stagione a Bergamo. La concorrenza però è alta e per la Juventus non sarà certamente facile riuscire a mettere a segno il doppio colpo.

Juve, ostacolo Barcellona: obiettivo Ederson

In particolare il centrocampista brasiliano sta ottenendo un maggior numero di estimatori sempre più alto. Ai big di Premier come Manchester United e Newcastle si è infatti aggiunto anche il Barcellona.

Il club catalano sta infatti riflettendo su nuovi innesti in mediana. ‘Mundo Deportivo’ sottolinea infatti come siano addirittura dieci i profili valutati dalla dirigenza blaugrana. C’è chi ha un costo più basso e chi invece ha un prezzo del cartellino decisamente elevato. Questo però non sembra spaventare la dirigenza del club iberico. E ci sono poi profili, come Ederson, che si trovano a metà tra i colpi low-cost e gli affari a peso d’oro. La testata spagnola sottolinea come il brasiliano sia l’unico calciatore della Serie A gradito in casa catalana. Tra i profili low-cost ci sono i giovani Lopy dell’Almeria e Onyedika del Bruges, oltre a Ndidi del Leicester e ad Aleix Garcia del Girona. Ederson fa invece parte, appunto, della fascia media, insieme a Fofana del Monaco e Onana dell’Everton. Sogni quasi proibitivi sono invece Kimmich del Bayern Monaco, Bruno Guimaraes del Newcastle e Zubimendi della Real Sociedad. La valutazione del centrocampista nerazzurro, stimano dalla Spagna, si attesta attorno ai 27 milioni di euro.