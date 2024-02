Dai nerazzurri ai bianconeri: doppio colpo Juve per battere l’Inter

Dopo lo scontro diretto di San Siro la Juventus è ancora più consapevole della necessità di alzare la qualità anche in sede di calciomercato. I bianconeri pensano al futuro

Un occhio al presente, dove resta viva la lotta scudetto contro l’Inter, e l’altro al futuro per una Juventus intenzionata ad accorciare il gap qualitativo con i nerazzurri.

La recente sfida di San Siro ha rimarcato l’attuale differenza tra le due squadre, e Giuntoli e soci sono già al lavoro in vista della prossima estate per restituire la marcia in più che serve alla squadra di Allegri. Un altro paio di innesti, a seconda anche del rinnovo o meno di Rabiot, dovrebbero arrivare a potenziare soprattutto il centrocampo.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ fa il punto della situazione a partire dal solito Teun Koopmeiners, che è nel mirino da tempo e che i bianconeri avrebbero voluto portare a Torino già a gennaio salvo modificare i piani visto anche il muro dell’Atalanta. Un tentativo verrà certamente effettuato, ma non si tratta dell’unico atalantino nel mirino.

Calciomercato Juventus, da Koopmeiners a Ederson: mirino in casa Atalanta

Dovesse saltare Koopmeiners l’alternativa potrebbe arrivare ancora da Bergamo e porta il nome di Ederson, cercato anche da club di Premier. Il brasiliano sta vivendo una stagione da incorniciare condita da ben 6 reti e un assist finora tra tutte le competizioni con l’Atalanta.

Se i due atalantini potrebbero essere alternativi altro potrebbe accadere in base alla permanenza o meno a Torino di Rabiot, dal futuro di McKennie e da quello dello stesso Alcaraz. Qualora si liberasse altro spazio non andrebbe escluso dunque un doppio colpo con uno dei bergamaschi ed altri profili come Ferguson e Hojbjerg a più riprese accostati alla Juventus.

La stessa fonte sottolinea come ai bianconeri, tramite intermediari, sia stata prospettata anche la suggestione Toni Kroos a zero, per il quale però non c’è nessuna trattativa, e che sta peraltro valutando il rinnovo col Real Madrid.

Ciò che è certo è che la Juve si prepara a potenziare la mediana, e le attenzioni sono riversate soprattutto in casa Atalanta.