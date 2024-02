Scontro con il comune, cambiano subito stadio: “Abbiamo perso tempo”

Il presidente ha annunciato ufficialmente di voler abbandonare l’impianto storico utilizzato nei match casalinghi dal club

E’ in arrivo una decisione particolarmente drastica da parte del top club dopo l’ultimo consiglio comunale e la discussione intorno al tema stadio. La società, con il proprio presidente, ha infatti annunciato che nei prossimi mesi – qualora le cose non dovessero cambiare – lascerà ufficialmente lo stadio per spostare altrove la propria ‘residenza’ casalinga.

Le parole di Nasser Al-Khelaifi – pronunciate questa mattina a margine del Congresso Ordinario UEFA che si è tenuto a Parigi – non hanno lasciato spazio ad altre interpretazioni. Nelle scorse ore, infatti, a Parigi si è diffusa una notizia che non è stata accolta sicuramente bene dai vertici del Paris Saint Germain. In seguito al consiglio comunale di questa mattina, il municipio francese ha comunicato al club parigino di non avere intenzione di vendere la proprietà del Parco dei Principi che da quasi 50 anni ospite le gare interne della squadra.

Il ricchissimo presidente qatariota non ha affatto gradito quest’ultima scelta dopo anni di tentativi per prelevare il terreno. Per questa ragione, nelle parole riportate dai principali media francesi, Al-Khelaifi ha deciso di passare al contrattacco: “E’ troppo facile dire adesso che lo stadio non è più in vendita. Noi sappiamo quello che vogliamo, abbiamo perso anni cercando di comprare lo stadio. Ora siamo stanchi, questo finisce qui. Vogliamo andarcene dallo stadio”.

Rottura con il comune, il Psg lascia il Parco dei Principi

Salvo clamorosi colpi di scena, nei prossimi mesi il Paris Saint Germain dirà addio dopo tantissimi anni al Parco dei Principi.

Un colpo durissimo sia per il presidente Al-Khelaifi che sino all’ultimo aveva sperato di poter acquistare l’impianto, ma anche per lo stesso municipio parigino. Stando a quanto comunicato dal Consiglio di questa mattina, lo stadio – essendo di proprietà comunale – non può passare nelle mani di società terze. Un impianto che si candida a diventare la nuova casa del Psg potrebbe essere lo Stade de France, impianto che ospite le gare della Nazionale Francese e che il club parigino aveva tentato di acquistare sino a poche settimane fa.