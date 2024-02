Offerto Conte, ecco la decisione per il ritorno in panchina

Offerto Conte, possibile svolta per il ritorno in panchina dell’allenatore italiano. L’indiscrezione e gli ultimi aggiornamenti

L’ombra di Antonio Conte inizia ad aleggiare sulle panchine di diverse big di Serie A. Ne sa qualcosa Stefano Pioli, che ha già dovuto rispondere a rumors ed indiscrezioni riguardanti il possibile arrivo in rossonero dell’ex Juventus ed Inter.

Il tecnico pugliese rimane anche in orbita Napoli e Roma, ma fa ovviamente gola anche all’estero. Negli ultimi giorni, in particolare, si è parlato anche di Barcellona dopo l’annuncio di Xavi che lascerà la panchina blaugrana al termine della stagione.

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, Antonio Conte si sarebbe offerto al Barcellona per assumere la guida tecnica della squadra catalana. In casa blaugrana è già iniziata la ricerca per il post Xavi, la società sta valutando numerosi profili.

Conte offerto al Barcellona: tutti i dettagli

Al momento Conte non rappresenterebbe il profilo ideale di allenatore che il club blaugrana starebbe cercando. Tuttavia, la mentalità vincente dell’allenatore italiano potrebbe anche convincere Laporta ad un cambio di filosofia rispetto alla storia del Barça.

Ad oggi la priorità del Barcellona rimane Jurgen Klopp, libero dalla prossima estate dopo l’addio già annunciato al Liverpool. In lizza, però, ci sarebbe anche Antonio Conte come possibile alternativa di lusso. Le big della Serie A sono avvisate.